Xiaomi Vision Gran Turismo, 1.900 cavalli e sogni digitali

Xiaomi Vision Gran Turismo, la Casa cinese svela al MWC 2026 di Barcellona il simulacro a grandezza naturale della Vision Gran Turismo destinata al simulatore per console PlayStation.
Il Costruttore tecnologico entra per la prima volta nel progetto d’Ã©lite ideato da Kazunori Yamauchi portando in dote una visione futuristica della mobilitÃ .
La hypercar elettrica vanta una potenza di 1900 cavalli generati tramite la architettura a 900 Volt basata sopra il carburo di silicio integrato.
Le linee della vettura nascono per fendere l’aria attraverso soluzioni tecniche mutuate dai reparti corse della Formula 1 moderna senza compromessi estetici.
Xiaomi Vision Gran Turismo, aerodinamica e flussi invisibili
Il corpo vettura segue il principio di equilibrio tra resistenza minima e deportanza massima raggiungendo un coefficiente di 0.29 certificato dai test.
L’abitacolo assume la forma di una goccia d’acqua per guidare il vento lungo i canali scavati nella struttura della monoscocca in carbonio.
La coda integra il sistema Active Wake Control composto da una matrice di microfori capaci di gestire le turbolenze durante le alte velocitÃ .
I cerchi denominati Accretion Rims montano coperture magnetiche stazionarie le quali riducono il disturbo dei flussi causato dalla rotazione delle ruote in movimento.
Detta ricerca della efficienza aerodinamica permette di ottenere un valore di 4.1 garantendo stabilitÃ nelle curve veloci dei tracciati virtuali di tutto il mondo.
Interni soffici e intelligenza artificiale
Lo spazio interno di Xiaomi Vision Gran Turismo, ridefinisce il concetto di guida estrema introducendo la filosofia Sofa Racer per unire comfort elevato e performance da pista.
I sedili ed i pannelli formano un anello continuo avvolgente realizzato tramite tessuti in 3D knitting derivati dalla industria della moda sportiva globale.
L’assistente Xiaomi Pulse circonda il pilota a 360 gradi monitorando lo stato fisico del conducente attraverso i sensori inseriti dentro il perimetro dell’auto.
La interfaccia HyperVision adatta la visualizzazione dei dati sul cruscotto orizzontale in base alla modalitÃ di guida selezionata sul volante a cloche.
Ogni comando fisico trasmette la sensazione di precisione tipica degli smartphone di fascia alta prodotti dalla Casa asiatica leader della tecnologia smart.
Ecosistema digitale e futuro elettrico
Il mezzo si integra dentro lo schema Human x Car x Home dialogando con i dispositivi personali della utenza connessa domestica.
Xiaomi Vision Gran Turismo rappresenta il traguardo numero 51 della serie celebrativa ponendo il Marchio cinese accanto ai nomi storici della industria motoristica pesante mondiale.
I fan della serie potranno in futuro scaricare la replica virtuale per mettere alla prova i motori sui rettilinei di Gran Turismo 7.
Il design incarna la ambizione del colosso tecnologico di fondere la intelligenza artificiale con la meccanica raffinata delle auto da competizione ad alte prestazioni.
Le 5 cose da sapere su Xiaomi Vision Gran Turismo
- Xiaomi Vision Gran Turismo rappresenta la prima concept car realizzata da una societÃ tecnologica per la celebre serie videoludica.
- La vettura sprigiona 1900 cavalli di potenza elettrica sfruttando una architettura a 900 Volt con componenti avanzati in silicio.
- Il design aerodinamico garantisce un coefficiente di 0.29 bilanciando la velocitÃ massima con la stabilitÃ nelle curve veloci.
- Gli interni Sofa Racer utilizzano tessuti 3D e intelligenza artificiale per creare un ambiente confortevole e tecnologico avanzato.
- Il modello virtuale sarÃ disponibile in Gran Turismo 7 integrandosi nel vasto ecosistema digitale della Casa asiatica.
Leggi ora:Â le news motori
Ultima modifica: 3 Marzo 2026