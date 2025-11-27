Vehicle Valley Piemonte unisce 15 aziende con Pininfarina e API Torino

Vehicle Valley Piemonte unisce cambia marcia. La rete industriale piemontese rafforza il proprio legame con un incontro mirato alla creazione di collaborazioni utili alla crescita del distretto. La giornata di Cambiano riunisce realtà diverse con l’obiettivo di generare un vantaggio competitivo condiviso.

Sinergie industriali Piemonte

L’iniziativa coinvolge 15 aziende riunite nella sede Pininfarina di Cambiano. Il programma punta a un confronto diretto con i referenti del Costruttore per valutare ambiti di sviluppo comuni. La formula introduce un metodo strutturato pensato per favorire percorsi industriali congiunti.

Rete Vehicle Valley e ruolo dei partner

La Presidente di Vehicle Valley Piemonte, Monica Mailander, evidenzia la forza della rete. “Portare le nostre imprese al tavolo con un’eccellenza come Pininfarina significa valorizzare il nostro asset più importante: un ecosistema completo, capace di coprire ogni fase dello sviluppo veicolo con standard di livello assoluto”.

Mailander chiarisce la direzione. “Il nostro compito è facilitare percorsi condivisi, creando condizioni ideali per individuare terreni comuni di sviluppo”.

La presenza di Pininfarina conferma l’importanza dei grandi player.Marco Busi, Senior Vice President Operations & Coachbuilding di Pininfarina, sottolinea il valore delle relazioni territoriali. “Nei settori dell’innovazione e delle tecnologie avanzate, la capacità di creare ecosistemi coesi è un elemento determinante per consolidare il posizionamento in contesti competitivi”.

Filiera PMI e supporto associativo

API Torino rafforza il ponte tra piccole imprese e opportunità industriali. Il Presidente Antonio Casano ribadisce il ruolo dell’Associazione. “Uno dei ruoli fondamentali della nostra Associazione è creare occasioni di incontro tra imprese con interessi comuni. Rinunciare al patrimonio di conoscenze tecnologiche del territorio sarebbe un errore fatale”.

L’incontro di Cambiano rientra nel programma VVP dedicato al rafforzamento della filiera automotive piemontese mediante attività ad alto profilo.

Le 5 cose da sapere su Vehicle Valley Piemonte

Incontro a Cambiano con 15 aziende della rete. Format ideato per generare collaborazioni concrete. Pininfarina ospita tavoli tecnici e confronto diretto. API Torino collega PMI e opportunità industriali. VVP punta al rafforzamento del distretto automotive piemontese.

Ultima modifica: 27 Novembre 2025