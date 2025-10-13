Toyota, incentivi fino a 8.000 euro, leader ibrido in 17 città

Toyota ha avviato una nuova iniziativa per rendere la mobilità ecologica accessibile a tutti. Una campagna di sostegno mira a “democratizzare la transizione ecologica“.
Sono previsti contributi rilevanti per gli acquirenti. Tali aiuti economici oscillano tra 4.000 e 8.000 euro. Il valore dipende dal modello di automobile selezionato.
Gli sconti riguardano ogni soluzione elettrificata in gamma. Sono inclusi i sistemi ibridi pieni, ibridi ricaricabili e i propulsori totalmente elettrici.
La promozione è valida senza distinzioni territoriali. Non sono applicate limitazioni di reddito.
L’obiettivo primario della Casa è l’abbattimento delle emissioni di CO2. L’acquisto diventa più semplice.
Impegno tecnologico e risultati di vendita
La strategia del Marchio si basa su un approccio multitecnologico solido. Trent’anni di esperienza hanno garantito una leadership nell’elettrificazione.
Sono state vendute oltre 33 milioni di auto ibride nel mondo, sin dal 1997. Quasi 1 milione di automobili ibride circolano sul suolo italiano.
In 23 capoluoghi italiani la Casa primeggia nei volumi di vendita. Il percorso seguito unisce la ricerca e sviluppo.
Vengono elaborate strategie commerciali mirate. Si vuole rendere le nuove tecnologie fruibili ovunque e per chiunque.
L’Amministratore Delegato Alberto Santilli ha chiarito la posizione della società. Santilli ribadisce il concetto di mobilità su misura.
“Per Toyota il vero nemico da abbattere è la CO2“. “Per questo puntiamo da sempre su un approccio multitecnologico che comprende tutte le soluzioni elettrificate: Full Hybrid, Plug in Hybrid, Elettrico“.
Santilli prosegue illustrando l’estensione degli aiuti. “Per questo proponiamo una campagna di incentivi estesa a tutte le soluzioni di mobilità“.
Aggiunge una riflessione fondamentale sulla scelta. “Perché non esiste l’auto per tutti, ma esiste l’auto per ognuno di noi”.
Toyota guida il mercato import
Anche a settembre il Costruttore è risultato il primo importatore in Italia. La quota di mercato raggiunta a settembre è del 7,9 %.
Nei primi nove mesi l’azienda conferma il primato. La sua quota complessiva sale al 7,7 %. L’incremento è di 0,1 punti rispetto ai primi nove mesi del 2024 (sic).
Un grande successo della gamma sostiene i risultati. La famiglia Yaris si colloca nella top 5 assoluta.
Toyota Yaris Cross e Yaris occupano il quarto e quinto posto. Il Marchio detiene il primato nel segmento Full Hybrid.
La sua quota specifica di categoria è del 43 %. La gamma completa rafforza la scelta multitecnologica.
Gli incentivi avviati a settembre sono stati confermati per ottobre. Si mira a favorire la diffusione delle diverse soluzioni.
L’obiettivo è aumentare l’accessibilità all’acquisto. Il programma è esteso senza limitazioni.
Santilli ha commentato i dati registrati. “Anche i dati di mercato di settembre confermano il successo delle nostre proposte di prodotto, multitecnologiche e commerciali”.
Verrà favorita la soluzione più adatta alle diverse necessità dei clienti.
Primati territoriali e la crescita Lexus
La leadership del Costruttore si estende sul territorio nazionale. In 17 città italiane la Casa domina le vendite.
A Roma si registra una quota straordinaria. Tale quota ammonta al 16 %.
Altri centri importanti includono Milano, Firenze, Prato e Padova. Anche Lexus, la divisione di lusso, mostra una crescita costante.
Le vendite da inizio anno hanno raggiunto 4.825 unità totali. La quota specifica è del 2,2 %.
Si registra un aumento del 9 % rispetto all’anno precedente. L’automobile più venduta di Lexus è LBX. Ha totalizzato 2.571 unità.
5 cose da sapere su Toyota e la sua strategia
- La campagna di incentivi promossa da Toyota spazia da 4.000 a 8.000 euro.
- I contributi economici sono applicati a tutte le tecnologie elettrificate: Full Hybrid, Plug-in Hybrid, ed Elettrico.
- Toyota è il primo Costruttore importatore in Italia, confermato anche a settembre.
- Il Costruttore detiene il primato nel segmento Full Hybrid, con una quota del 43 %.
- Lexus, il Marchio di lusso, ha registrato una crescita del 9 % nelle vendite.
