Tesla abbassa ancora i prezzi dei i modelli

Tesla abbassa i prezzi delle sue auto elettriche. Non è una novità, ma il Marchio di Elon Musk persevera nella sua politica aggressiva.

Dopo aver raggiunto la quota di 1,3 milioni di vetture vendute globalmente nel 2022 il Costruttore americano, ormai divenuto archetipo delle vetture a batteria, punta ad aumentare ancora i suoi numeri.

Nella sostanza Model 3 conferma il prezzo di 41.490 euro per la versione base a trazione posteriore (qui la prova di QN Motori ), che rientra negli incentivi. Ma abbassa quello della Long Range (doppio motore, 602 km di autonomia, 0-100 in 4,4 secondi) da 52.990 a 48.990 euro. Anche Tesla Model 3 Performance (0-100 in 3”2) costa 6.000 euro in meno: da 59.990 a 53.990 euro.

La crossover Model Y mantiene da 46.990 euro per la standard a trazione posteriore e per le versioni a trazione integrale varia da 53.990 euro per la Long Range e da 59.900 per la Performnance.

Tesla: i prezzi delle grandi

La berlina Model S ora ha un listino da 105.990 euro, con la versione Plaid da 130.900 euro: dotata di 3 motori elettrici, 1.020 cavalli e capace di una accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,1 secondi.

Il crossover Model X ha un listino da 114.900 euro a 134.990 euro per la Performance. In arrivo un altro boom di vendite?

Quanto costa un pieno con la Tesla? Tesla Model 3 base ha una batteria da 55 kWh. Presso i Tesla Supercharger il costo dell’energia è 0,66 euro/kWh. Il pieno costa quindi 36,3 euro per 491 km di autonomia dichiarati. Quanto costa la Tesla più economica? Tesla Model 3 è la più economica, il prezzo parte da 41.490 euro.

Ultima modifica: 15 Aprile 2023