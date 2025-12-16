RC Auto 2026, 1,5 milioni di automobilisti saranno colpiti da rincari del 94%

Allarme RC Auto, circa un milione e mezzo di automobilisti si troverÃ ad affrontare un forte incremento dei costi assicurativi nel 2026. Le stime fornite da Segugio.it indicano una stangata in vista.

I guidatori che hanno causato un incidente nellâ€™ultimo anno dovranno pagare quasi il doppio. Si prospetta un aumento del premio assicurativo di circa il 94% al momento del rinnovo.

La frequenza di sinistri dichiarati dagli italiani nel 2025 Ã¨ stata del 4,4%. Il dato mostra una leggera diminuzione. Nel 2024 la frequenza si attestava al 4,6 %. L’incremento del costo si inserisce in un contesto di mercato complesso.

Mercato, premi medi e dinamiche di costo

Il premio medio per l’assicurazione RC Auto si Ã¨ stabilizzato durante il 2025. Il valore rimane elevato se confrontato con il medio periodo.

Lâ€™Osservatorio Assicurativo Segugio.it ha registrato un premio medio di 483,57 euro a novembre 2025. Si tratta di una crescita del 3,4% su base annua. L’incremento arriva al 31,1% rispetto allo stesso mese del 2022. L’aumento del 94% Ã¨ il rincaro calcolato per chi ha causato un incidente.

Giovani e regioni con alta sinistrositÃ

La comparazione dei costi mostra come i consumatori siano colpiti in modo differente. Fattori geografici e demografici determinano l’impatto. Lâ€™indice medio italiano Ã¨ fissato a 100. La regione piÃ¹ virtuosa d’Italia Ã¨ il Molise.

Molise registra un indice molto basso, pari a 40,5. La regione con la maggiore frequenza di sinistri Ã¨ la Valle dâ€™Aosta. Segue la Toscana. Anche l’Emilia-Romagna presenta un indice elevato.

Regione Indice Frequenza Sinistri 2025 Valle dâ€™Aosta 130,9 Toscana 113,3 Emilia-Romagna 112,2 Molise 40,5

In termini di etÃ , i giovani fino a 24 anni sono i piÃ¹ penalizzati. Il loro indice di sinistrositÃ raggiunge 155,1. La fascia dâ€™etÃ meno colpita Ã¨ quella compresa tra i 35 e i 44 anni. L’indice di tale gruppo Ã¨ 85,0.

Studenti e professioni al vertice dei sinistri

L’analisi per categoria professionale mostra ulteriori differenze marcate. Gli studenti fanno registrare il valore piÃ¹ elevato. Il loro indice si attesta a 117,3. Seguono i pensionati e i dirigenti.

I pensionati hanno un indice di 112,4. I dirigenti o funzionari raggiungono 111,2. La categoria con la minore sinistrositÃ risulta quella delle Forze Armate.

Le Forze Armate, guardie e vigili hanno un indice di 70,2. Sono seguiti dagli imprenditori e dalle casalinghe. Gli imprenditori registrano un indice di 80,1. L’indice delle casalinghe si attesta a 89,3.

Professione Indice Frequenza Sinistri 2025 Studente 117,3 Pensionato 112,4 Dirigente/Funzionario 111,2 Infermiere/OSS 111,1 Insegnante 107,6 Senza occupazione 106,5 Commerciante 102,9 Medico/Dentista/Farmacista 101,8 Libero professionista 101,7 Agente di Commercio/Rappresentante 100,1 Impiegato 100,1 Artigiano 99,6 Operaio 93,3 Casalinga 89,3 Imprenditore 80,1 Forze Armate/Guardia/Vigile 70,2

Il rincaro del 94% di molte RC Auto inciderÃ con alta probabilitÃ su alcuni bilanci familiari. Le differenze regionali e professionali mostrano un mercato assicurativo polarizzato. Circa un milione e mezzo di italiani si vedranno aumentare il costo della polizza.

RC Auto 2026, le 5 cose da sapere

Circa 1,5 milioni di automobilisti italiani, pari al 4,4 % del totale, subiranno un aumento dei premi RC Auto nel 2026. L’incremento medio del premio per chi ha causato un sinistro Ã¨ stimato intorno al 94 %. Il premio medio RC Auto ha raggiunto 483,57 euro a novembre 2025, segnando un aumento del 31,1 % rispetto al 2022. I giovani fino a 24 anni registrano la maggiore frequenza di sinistri (indice 155,1), mentre la fascia 35-44 anni ha la minore (indice 85,0). Gli studenti sono la categoria professionale con lâ€™indice di sinistrositÃ piÃ¹ alto (117,3). Le Forze Armate sono la categoria piÃ¹ virtuosa (70,2).

Leggi ora:Â le news motori

Ultima modifica: 16 Dicembre 2025