RC auto 2025, prezzi in crescita e forti differenze regionali

Il premio medio RC auto in Italia ad agosto 2025 Ã¨ stato di 645,58 euro, con un incremento dellâ€™1,7% rispetto allo stesso mese del 2024.

Â«Dopo i primi segnali positivi registrati a inizio anno, i premi RC auto sono tornati a salire, seppur non in tutta ItaliaÂ», dichiara Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. Â«Lâ€™inflazione, ancora su livelli non trascurabili, sta avendo effetti negativi sulle tariffe, ma Ã¨ presto per dire se si tratti di una tendenza che proseguirÃ Â».

RC auto 2025, aumenti e cali regionali

Lâ€™analisi territoriale mostra rialzi diffusi, con picchi significativi in alcune regioni. Lâ€™Abruzzo guida la classifica con un aumento dellâ€™11,6%, seguita dalla Calabria con il 7% e dallâ€™Umbria con il 6,9%.

In Sicilia i premiÂ crescono del 6,2%, mentre in Basilicata si registra un +5,7%. Situazione opposta in Campania e Liguria, dove le tariffe calano del 3,8%. Segue il Trentino-Alto Adige, con una flessione dellâ€™1%.

Le regioni piÃ¹ care e quelle piÃ¹ convenienti

La Campania rimane la regione piÃ¹ onerosa, con un premio medio di 1.012,76 euro, pari al 57% in piÃ¹ della media nazionale, nonostante il calo annuale.

Seguono la Puglia, con 712,65 euro, e il Lazio, con 704,02 euro. Sul fronte opposto, il Friuli-Venezia Giulia si conferma lâ€™area piÃ¹ conveniente, con 444,10 euro. Subito dopo il Trentino-Alto Adige con 473,56 euro e la Basilicata con 529,15 euro.

Premi medi RC auto â€“ Agosto 2025

Regione Premio medio RC auto agosto 2025
Abruzzo 594,09 euro
Basilicata 529,15 euro
Calabria 693,14 euro
Campania 1.012,76 euro
Emilia-Romagna 564,35 euro
Friuli-Venezia Giulia 444,10 euro
Lazio 704,02 euro
Liguria 620,46 euro
Lombardia 542,28 euro
Marche 606,70 euro
Molise n.d.
Piemonte 620,62 euro
Puglia 712,65 euro
Sardegna 549,50 euro
Sicilia 666,24 euro
Toscana 692,48 euro
Trentino-Alto Adige 473,56 euro
Umbria 645,51 euro
Valle d’Aosta n.d.
Veneto 536,81 euro
Italia 645,58 euro

Fonte: Osservatorio RC auto Facile.it â€“ Assicurazione.it

Mercato auto usate

Ultima modifica: 25 Settembre 2025

