RC auto 2025, prezzi in crescita e forti differenze regionali

Il premio medio RC auto in Italia ad agosto 2025 Ã¨ stato di 645,58 euro, con un incremento dellâ€™1,7% rispetto allo stesso mese del 2024.

Â«Dopo i primi segnali positivi registrati a inizio anno, i premi RC auto sono tornati a salire, seppur non in tutta ItaliaÂ», dichiara Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. Â«Lâ€™inflazione, ancora su livelli non trascurabili, sta avendo effetti negativi sulle tariffe, ma Ã¨ presto per dire se si tratti di una tendenza che proseguirÃ Â».

RC auto 2025, aumenti e cali regionali

Lâ€™analisi territoriale mostra rialzi diffusi, con picchi significativi in alcune regioni. Lâ€™Abruzzo guida la classifica con un aumento dellâ€™11,6%, seguita dalla Calabria con il 7% e dallâ€™Umbria con il 6,9%.

In Sicilia i premiÂ crescono del 6,2%, mentre in Basilicata si registra un +5,7%. Situazione opposta in Campania e Liguria, dove le tariffe calano del 3,8%. Segue il Trentino-Alto Adige, con una flessione dellâ€™1%.

Le regioni piÃ¹ care e quelle piÃ¹ convenienti

La Campania rimane la regione piÃ¹ onerosa, con un premio medio di 1.012,76 euro, pari al 57% in piÃ¹ della media nazionale, nonostante il calo annuale.

Seguono la Puglia, con 712,65 euro, e il Lazio, con 704,02 euro. Sul fronte opposto, il Friuli-Venezia Giulia si conferma lâ€™area piÃ¹ conveniente, con 444,10 euro. Subito dopo il Trentino-Alto Adige con 473,56 euro e la Basilicata con 529,15 euro.

Premi medi RC auto â€“ Agosto 2025

Regione Premio medio RC auto agosto 2025 Abruzzo 594,09 euro Basilicata 529,15 euro Calabria 693,14 euro Campania 1.012,76 euro Emilia-Romagna 564,35 euro Friuli-Venezia Giulia 444,10 euro Lazio 704,02 euro Liguria 620,46 euro Lombardia 542,28 euro Marche 606,70 euro Molise n.d. Piemonte 620,62 euro Puglia 712,65 euro Sardegna 549,50 euro Sicilia 666,24 euro Toscana 692,48 euro Trentino-Alto Adige 473,56 euro Umbria 645,51 euro Valle d’Aosta n.d. Veneto 536,81 euro Italia 645,58 euro

Fonte: Osservatorio RC auto Facile.it â€“ Assicurazione.it

Leggi ora:Â le news motori

Ultima modifica: 25 Settembre 2025