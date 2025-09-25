RC auto 2025, prezzi in crescita e forti differenze regionali

Il premio medio RC auto in Italia ad agosto 2025 Ã¨ stato di 645,58 euro, con un incremento dellâ€™1,7% rispetto allo stesso mese del 2024.
Â«Dopo i primi segnali positivi registrati a inizio anno, i premi RC auto sono tornati a salire, seppur non in tutta ItaliaÂ», dichiara Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. Â«Lâ€™inflazione, ancora su livelli non trascurabili, sta avendo effetti negativi sulle tariffe, ma Ã¨ presto per dire se si tratti di una tendenza che proseguirÃ Â».
RC auto 2025, aumenti e cali regionali
Lâ€™analisi territoriale mostra rialzi diffusi, con picchi significativi in alcune regioni. Lâ€™Abruzzo guida la classifica con un aumento dellâ€™11,6%, seguita dalla Calabria con il 7% e dallâ€™Umbria con il 6,9%.
In Sicilia i premiÂ crescono del 6,2%, mentre in Basilicata si registra un +5,7%. Situazione opposta in Campania e Liguria, dove le tariffe calano del 3,8%. Segue il Trentino-Alto Adige, con una flessione dellâ€™1%.
Le regioni piÃ¹ care e quelle piÃ¹ convenienti
La Campania rimane la regione piÃ¹ onerosa, con un premio medio di 1.012,76 euro, pari al 57% in piÃ¹ della media nazionale, nonostante il calo annuale.
Seguono la Puglia, con 712,65 euro, e il Lazio, con 704,02 euro. Sul fronte opposto, il Friuli-Venezia Giulia si conferma lâ€™area piÃ¹ conveniente, con 444,10 euro. Subito dopo il Trentino-Alto Adige con 473,56 euro e la Basilicata con 529,15 euro.
Premi medi RC auto â€“ Agosto 2025
|Regione
|Premio medio RC auto agosto 2025
|Abruzzo
|594,09 euro
|Basilicata
|529,15 euro
|Calabria
|693,14 euro
|Campania
|1.012,76 euro
|Emilia-Romagna
|564,35 euro
|Friuli-Venezia Giulia
|444,10 euro
|Lazio
|704,02 euro
|Liguria
|620,46 euro
|Lombardia
|542,28 euro
|Marche
|606,70 euro
|Molise
|n.d.
|Piemonte
|620,62 euro
|Puglia
|712,65 euro
|Sardegna
|549,50 euro
|Sicilia
|666,24 euro
|Toscana
|692,48 euro
|Trentino-Alto Adige
|473,56 euro
|Umbria
|645,51 euro
|Valle d’Aosta
|n.d.
|Veneto
|536,81 euro
|Italia
|645,58 euro
Fonte: Osservatorio RC auto Facile.it â€“ Assicurazione.it
Ultima modifica: 25 Settembre 2025