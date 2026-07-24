Patente B, sarebbe un problema per molti guidatori esperti: scioccante 92% di bocciati

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Le strade italiane contano oltre 35 milioni di patente B abbinate a un parco auto di 41 milioni.

Un’indagine promossa da AutoScout24 insieme a Egaf edizioni, Confarca e Unasca analizza la preparazione teorica di 4.000 automobilisti patentati da oltre 5 anni.

Sottoposti a una scheda con 20 domande ministeriali e un margine massimo di 2 errori, appena l’8% dei partecipanti ottiene la promozione.

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Il punteggio medio si ferma a 15 risposte esatte, confermando dubbi evidenti sulla segnaletica stradale.

Nella simulazione condotta da AutoScout24, il Trentino-Alto Adige guida la classifica delle promozioni con il 12%, seguito dall’Abruzzo all’11,9% e dall’Umbria all’11,7%. Fanalini di coda risultano la Calabria al 3,9% e le Marche al 4,1%.Â 

Numeri piuttosto bassi.

Le cifre ministeriali sugli esami della patente B

I rilevamenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il 2025 registrano 919.868 candidati alla prova teorica.

L’esito negativo colpisce il 39,7% degli esaminati.

La graduatoria dei respinti vede al vertice il Trentino-Alto Adige con il 43,7%, seguito da Liguria, Lazio e Molise al 43,4%.Â 

Guadagnare punti della patente

Le insidie principali della prova su strada

L’indagine svolta presso le autoscuole Confarca e Unasca mette a nudo i punti critici della prova pratica. Il 59% dei docenti indica gli incroci come l’ostacolo primario per i candidati.

Le rotonde, i passaggi a livello e le fermate dei bus mettono in difficoltÃ  il 48% degli allievi, mentre il parcheggio penalizza il 41,4% degli esaminati.

Le manovre di sorpasso e i cambi di corsia causano imprecisioni nel 31% dei casi.

Fattori ambientali e condizionamento emotivo nell’esame pratico della patente B

Il contesto cittadino rappresenta lo scoglio maggiore per il 93% degli istruttori, specialmente nelle zone a 30 e 50 km/h. La presenza di traffico influenza la prova per il 72% delle autoscuole.

La gestione dello stress gioca un ruolo centrale: l’ansia incide sulla prestazione dell’86% dei giovani, mentre l’atteggiamento dell’esaminatore altera la tranquillitÃ  del 90% dei candidati.

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5 cose da sapere sulle difficoltÃ  dell’esame della patente B

  1. IdoneitÃ  esperti: Solamente l’8% dei guidatori di lungo corso supera la prova simulata.
  2. Bocciature teoriche: Il 39,7% dei candidati fallisce il test ministeriale al primo tentativo.
  3. Errore ricorrente: Gli incroci costituiscono il pericolo principale per il 59% delle autoscuole.
  4. Ostacolo urbano: Il traffico nelle zone a 30 e 50 km/h crea problemi al 93% degli allievi.
  5. Impatto emotivo: Il comportamento dell’esaminatore condiziona lo stato d’animo del 90% dei candidati.

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Ultima modifica: 24 Luglio 2026

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