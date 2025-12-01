Pagani Penthouse, progetto immobiliare esclusivo a Miami

La Casa di San Cesario sul Panaro presenta il Progetto Pagani Penthouse. L’iniziativa combina arte italiana, architettura innovativa ed eccellenza automobilistica. Il complesso si trova a North Bay Village, Miami.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Pagani, Pagani Arte e Pagani Residences. Due attici esclusivi definiscono un inedito standard per lusso e customizzazione.

L’apice del lusso e del design

Gli ultimi piani dell’edificio ospitano i due attici duplex. Offrono una esperienza abitativa straordinaria. L’Attico 01 copre una superficie di circa 1.134 metri quadri. Il totale include 650 metri interni e 484 esterni. Il suo prezzo base parte da 26,5 milioni USD. L’Attico 02 si estende su 994 metri quadri complessivi. La superficie include 566 metri interni e 428 esterni. Ha un listino base a partire da 25 milioni USD.

Le Pagani Penthouse offrono viste panoramiche sulla baia di Biscayne. Si osserva pure l’iconico skyline di Miami. Le ampie terrazze arricchiscono lo spazio esterno. Le finestre a tutta altezza raggiungono quasi 4 metri. Horacio Pagani e il team di Pagani Arte hanno curato il design. Finiture e materiali pregiati riflettono l’impegno artigianale del Marchio. Gli interni sono stati realizzati con meticolosa attenzione ai dettagli.

Artigianato esclusivo e personalizzazione totale

Il parquet è in rovere chiaro con intarsi metallici su misura. Le scale scultoree sono in travertino. Hanno pure accenti in rovere e metallo laccato. Si manifesta una fusione armoniosa fra arte e architettura. Gli elettrodomestici Gaggenau completano le cucine su misura. I materiali includono marmo di Carrara e Portoro. I bagni possiedono il motivo esclusivo “1000 Lines” di Pagani. Il design è realizzato in travertino levigato.

Gli accessori Gessi Cesello creano un ambiente sereno. La Pagani offre agli acquirenti la rara possibilità di personalizzare ogni dettaglio. Si possono scegliere pavimenti o illuminazione. Le residenze riflettono il gusto unico di ogni proprietario.

Ogni acquirente delle Pagani Penthouse proprietà intraprenderà un viaggio esclusivo a Modena. Avranno l’opportunità di incontrare Horacio Pagani e il suo team. Lavoreranno insieme per progettare la casa ideale. L’esperienza include la visita al Pagani Atelier. Assisteranno al processo di creazione delle leggendarie hypercar. Il viaggio rafforza il legame con il Marchio. L’attico diventa una vera estensione della visione personale.

I proprietari del Pagani Penthouse potranno acquistare la Pagani Utopia Roadster Miami Edition. L’hypercar in edizione limitata è esclusiva per il progetto. Ha una finitura esterna blu su misura. Il colore riflette il mare e il cielo di Miami. L’auto sarà configurata individualmente con l’acquirente. Il valore della Utopia Roadster parte da 3.120.000 euro più IVA. L’acquisto dell’auto ha un costo separato dalla residenza.

Progetto Pagani Penthouse, architettura, servizi e filosofia

Gli attici delle Pagani Residences offrono massimo comfort e lusso. I residenti accedono a servizi come la palestra e la spa sul lungomare. Una piscina sul tetto è affiancata dalla sky lounge con cabane. Il design integra le iconiche ellissi di Pagani nell’edificio. L’ellisse rappresenta la fusione di Arte e Scienza. Funzionalmente l’ellisse garantisce ventilazione e flusso di luce. L’acquirente può optare per un garage privato all’interno dell’edificio. Il parcheggio assicura un luogo sicuro per conservare l’hypercar.

Horacio Pagani, fondatore e CEO di Pagani Automobili, ha dichiarato: “Il Pagani Penthouse Project è l’incarnazione della nostra filosofia—dove ogni creazione non è solo una casa, ma un’opera d’arte. Proprio come per le nostre hypercar, il vero valore risiede nell’esperienza della collaborazione, in cui lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti per dare vita alla loro visione. Gli attici sono più di semplici spazi abitativi: sono tele per l’espressione personale e simboli di lusso raffinato, realizzati con la stessa passione e attenzione ai dettagli delle nostre auto.“.

Pagani Residences è l’inizio della visione globale. Il progetto potrebbe espandersi in altre località. La Casa vuole portare lo stile unico nel mondo.

Le 5 cose da sapere su Pagani Penthouse Project:

Il progetto prevede la realizzazione di due attici duplex a Miami con prezzi base di 26,5 milioni USD (Attico 01) e 25 milioni USD (Attico 02). L’acquirente della Pagani Penthouse ha l’opzione di acquistare una Pagani Utopia Roadster Miami Edition personalizzata. Il valore base della Pagani Utopia Roadster è di 3.120.000 euro più IVA, separato dall’acquisto dell’abitazione. Gli acquirenti intraprenderanno un viaggio esclusivo a Modena per incontrare Horacio Pagani e progettare personalmente la casa. Il design degli interni, curato da Pagani Arte, integra elementi distintivi del Costruttore come le iconiche ellissi.

Ultima modifica: 1 Dicembre 2025