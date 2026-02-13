Opel Astra, prezzo in Italia da 32.450 euro

Il Costruttore di Rüsselsheim apre il registro degli ordini per la nuova Opel Astra portando al debutto il frontale denominato Opel Vizor. La compatta tedesca accoglie il logo illuminato inserito dentro una calandra dal carattere deciso che richiama i tratti della concept car Corsa GSE Vision Gran Turismo.
La Casa mantiene il listino invariato pur offrendo contenuti tecnologici superiori per soddisfare le richieste del mercato automobilistico attuale.
Opel Astra, scelta e motorizzazioni
La gamma motori garantisce una libertà totale spaziando dalla trazione a batteria fino ai propulsori a combustione interna efficienti. La variante ibrida da 145 cavalli rappresenta la porta di ingresso al mondo del Marchio con un prezzo fissato a 32.450 euro. Chi cerca prestazioni superiori può puntare sopra la versione plug-in da 196 cavalli disponibile a partire da 39.250 euro. Il propulsore a gasolio da 130 cavalli completa lo spettro delle opzioni termiche con una spesa di 32.950 euro.
Elettrico ad alta autonomia
La Astra Electric beneficia di una nuova unità energetica da 58 kWh capace di assicurare una percorrenza di 454 chilometri. Il listino della berlina a zero emissioni parte da 39.990 euro mentre la Sports Tourer familiare richiede un esborso di 41.100 euro. La introduzione della tecnologia V2L permette di alimentare dispositivi esterni trasformando la vettura in una fonte di energia mobile.
“Con il suo nuovo design, tecnologia e comfort come il logo Opel Blitz illuminato nel frontale e i sedili Intelli-Seat di serie su tutte le versioni, portiamo la nostra compatta a un livello superiore. Inoltre, garantiamo l’accessibilità dell’Opel Astra con prezzi che rimangono invariati”, dichiara Giorgio Vinciguerra, Managing Director di Opel Italia.
Comfort e tecnologia a bordo
Gli interni mettono al centro il benessere dei passeggeri grazie alla adozione dei sedili ergonomici Intelli-Seat presenti come dotazione standard. La intelaiatura delle poltrone riduce la pressione sopra il coccige favorendo la marcia rilassata durante i trasferimenti a lungo raggio.
La versione Ultimate riceve i fari a matrice Intelli-Lux HD provvisti di 50.000 elementi luminosi per una visibilità notturna ottimale. La anima ecologica si manifesta tramite l’impiego del materiale ReNewKnit e del rivestimento del volante realizzato in pelle vegana.
Le 5 cose da sapere su Opel astra 2026
- Il listino della gamma parte da 32.450 euro per la ibrida e 39.990 euro per la elettrica.
- La autonomia della versione a batteria sale a 454 chilometri grazie alla nuova accumulatore da 58 kWh.
- Il frontale Opel Vizor ospita per la prima volta su tale modello il logo Blitz illuminato.
- Tutte le versioni offrono di serie i sedili ergonomici Intelli-Seat per aumentare il comfort di viaggio.
- La tecnologia Vehicle to Load consente di ricaricare biciclette elettriche o altri strumenti elettronici esterni.
Ultima modifica: 13 Febbraio 2026