Modelli iconici ad AutomotoretrÃ² 2026, Jaguar compie 91 anni

AutomotoretrÃ² 2026, le corsie delle Fiere di Parma accolgono il mito britannico di Jaguar durante il fine settimana del 7 e 8 marzo per un anniversario speciale.
Il Costruttore di Coventry spegne 91 candeline sotto i riflettori di AutomotoretrÃ² grazie alla selezione curata dalla Scuderia Jaguar Storiche con estrema attenzione.
La rassegna emiliana dedica la giornata del 6 marzo agli operatori professionali prima di aprire i cancelli al grande pubblico degli appassionati motoristici.
Cinque modelli rappresentano oltre settant’anni di evoluzione meccanica partendo dalla rara SS Jaguar 3.5 del 1939 che sfoggia per prima il nome felino.
Ogni vettura esposta racconta un frammento di storia sportiva dove il metallo sagomato a mano incontra motorizzazioni capaci di prestazioni cronometriche ancora oggi rilevanti.
L’esposizione offre una panoramica completa sulla capacitÃ tecnica di trasformare semplici oggetti di trasporto in simboli eterni del collezionismo automobilistico internazionale piÃ¹ raffinato.
AutomotoretrÃ², velocitÃ da record e fascino cinematografico
La velocitÃ pura domina la scena con la presenza della XK 120 3.4 del 1950 accreditata di una punta massima pari a 193 chilometri orari.
Tale traguardo tecnico permetteva alla sportiva inglese di fregiarsi del titolo di automobile di serie piÃ¹ rapida del globo terrestre nel periodo postbellico.
Il cuore della mostra risiede nella presenza della E-Type 3.8 del 1962 resa immortale dalle gesta notturne del ladro mascherato Diabolik nei fumetti italiani.
Le linee sinuose del cofano anteriore hanno conquistato star del calibro di Brigitte Bardot e Tony Curtis rendendo il mezzo un oggetto del desiderio globale.
Guidare un esemplare simile significava appartenere a una elite culturale capace di identificare la perfezione estetica dentro una carrozzeria filante dal fascino magnetico intramontabile.
Rinascita sportiva e ritorno alle roadster pure
Il percorso espositivo attraversa i decenni arrivando alla XKR V8 del 1998 che simboleggia il rilancio delle prestazioni moderne della Casa automobilistica d’oltremanica.
L’assetto rigido unito alla potenza del motore a otto cilindri garantisce una dinamica di guida coinvolgente nel pieno rispetto del dna agonistico del Marchio.
La chiusura del cerchio narrativo spetta alla F-Type 3.0 V6 che segna ufficialmente il ritorno alle roadster nude e pure senza alcun tipo di compromesso.
Mentre il Costruttore affronta la transizione verso l’alimentazione elettrica rimane fondamentale tutelare il patrimonio storico composto da motori termici e lamiere cariche di nobile passato.
La passione autentica per la meccanica tradizionale sopravvive dentro gli spazi espositivi di Viale delle Esposizioni a Parma con un biglietto online da 12 euro.
Biglietti e orari per il pubblico emiliano
L’accesso alla manifestazione richiede il pagamento di un ticket in cassa pari a 15 euro oppure l’acquisto preventivo digitale per risparmiare parte della cifra.
I ragazzi fino a 12 anni entrano gratuitamente insieme ai visitatori disabili e ai rispettivi accompagnatori per godere dello spettacolo delle auto d’epoca presenti.
Gli orari di apertura variano dalle 09:00 alle 19:00 consentendo una visita approfondita agli stand della Scuderia carichi di fascino e di ingegneria d’altri tempi.
Il coordinamento dell’evento dichiara ufficialmente che “La ricorrenza 90 + 1 nasce dalla volontÃ di guardare al futuro senza dimenticare le radici storiche”, sottolineando l’importanza del patrimonio.
Vivere l’esperienza di AutomotoretrÃ² permette di comprendere come il design inglese abbia influenzato intere generazioni di designer e ingegneri meccanici sparsi in tutto il territorio mondiale.
Le 5 cose da sapere su AutomotoretrÃ²
- L’evento celebra i 91 anni di storia del Costruttore presso le Fiere di Parma dal 7 all’8 marzo 2026.
- In mostra spicca la celebre E-Type del 1962 conosciuta in tutto il mondo per essere l’automobile personale di Diabolik.
- La XK 120 esposta deteneva il record di velocitÃ per vetture stradali nel 1950 superando la soglia dei 190 chilometri orari.
- Il prezzo del biglietto parte da 12 euro per gli acquisti online mentre i ragazzi sotto i 12 anni entrano gratis.
- La rassegna copre oltre 70 anni di produzione includendo modelli recenti come la XKR e la moderna F-Type a sei cilindri.
Ultima modifica: 13 Febbraio 2026