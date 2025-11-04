One Young World, giovani Leader 2025 con BMW Group a Monaco

La capitale bavarese diviene polo mondiale per il futuro della leadership. Monaco accoglie il One Young World Summit 2025, conferenza di importanza internazionale. L’appuntamento, dal 3 al 6 novembre, convoca giovani dirigenti da 196 Paesi. L’incontro offre una piattaforma essenziale per il dialogo e lo scambio di idee. Monaco, connubio di tradizione e innovazione, è il luogo ideale per superare grandi ostacoli sociali.

Il Marchio di Monaco appoggia l’iniziativa come partner premium. La Casa Costruttrice considera la responsabilità sociale un pilastro fondamentale, oltre i propri prodotti. L’impegno mira a sviluppare soluzioni efficaci per le criticità globali. Si promuove una generazione di dirigenti responsabili e proiettati al domani.

Dal 2016, l’azienda seleziona una delegazione interna di giovani tra i 18 e 30 anni. Essi partecipano al forum di quattro giorni, contribuendo a un futuro migliore. Il BMW Welt, simbolo di design e innovazione, ospiterà la cerimonia conclusiva.

One Young World, responsabilità e impegno globale

Ilka Horstmeier, Membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, ha sottolineato l’importanza dell’evento. La responsabile per HR e Real Estate ha rilasciato una dichiarazione significativa. Ha affermato: “Il One Young World Summit 2025 a Monaco riunisce giovani leader provenienti da ogni parte del mondo, con l’obiettivo di ispirare e connettere.“. Aggiunge che il BMW Group supporta la leadership responsabile. Il sostegno incoraggia i giovani ad affrontare con impegno gli ostacoli del futuro.

Il raduno offre l’opportunità di dibattere temi cruciali: l’economia circolare e l’educazione. Si affrontano anche la tecnologia responsabile, la pace e la sicurezza. I delegati provengono da ambiti diversi: affari, scienza, ONG. La diversità dei partecipanti alimenta il potenziale della conferenza internazionale. Oltre 50 persone compongono la delegazione inviata dal Costruttore. Figure influenti arricchiscono il dibattito con prospettive nuove.

One Young World, la centralità della conoscenza

Tra i partecipanti illustri figurava Philipp Lahm, ex capitano della nazionale tedesca di calcio. Lahm ha dialogato con Horstmeier durante l’inaugurazione il 3 novembre. La cerimonia si è tenuta presso l’Olympiahalle di Monaco. Horstmeier ha partecipato a un panel specifico sul ruolo della leader efficace. Si è discusso su come ristabilire la fiducia nelle istituzioni e nella democrazia. La dirigente ha messo in risalto il ruolo cruciale dell’istruzione in processi complessi. Presente anche S.E. Miguel Ángel Moratinos, Sottosegretario Generale delle Nazioni Unite. Gabriela de la Torre, esperta messicana di educazione, ha condiviso il suo sapere.

Il Marchio è impegnato in attività educative nelle proprie sedi. Oltre 1 milione di giovani e bambini hanno beneficiato di iniziative specifiche. La collaborazione pluriennale con l’UNAOC supporta progetti mirati. L’attenzione si concentra sullo sviluppo delle materie STEM (scienze, tecnologia, ingegneria, matematica). Tali discipline risultano cruciali per le carriere dei settori chiave mondiali.

I partecipanti sono invitati a un workshop interattivo sull’economia circolare. Avranno modo di esplorare l’integrazione dei principi di circolarità nelle idee imprenditoriali. L’obiettivo è il risparmio di risorse e la riduzione delle emissioni di CO2.

Un gigante dell’automobile e i suoi valori a One Young World

Il BMW Group, costruttore mondiale di auto e moto premium, include BMW, MINI, Rolls-Royce, BMW Motorrad. La Casa automobilistica offre anche servizi finanziari di alto livello. Nel 2024, le vendite globali hanno superato 2,45 milioni di automobili. Il successo si fonda su una visione a lungo termine e un’azione responsabile. La sostenibilità è parte integrante della strategia aziendale. L’impegno ricopre ogni fase del ciclo di vita dei prodotti. La filiale italiana opera da più di 50 anni, impiegando 850 collaboratori. L’Italia rappresenta uno dei 6 mercati principali per la vendita di auto del Costruttore.

Le 5 cose da sapere su One Young World

Il Summit One Young World si è svolto a Monaco dal 3 al 6 novembre 2025, riunendo delegati da 196 nazioni. Il BMW Group partecipa come partner premium e ospita la cerimonia di chiusura al BMW Welt. Il Costruttore promuove la leadership responsabile e sostiene l’educazione STEM con l’UNAOC. I temi centrali del dibattito includono l’economia circolare e la tecnologia responsabile. Ilka Horstmeier ha evidenziato in un panel il ruolo cruciale dell’educazione per ristabilire la fiducia nella democrazia.

Ultima modifica: 4 Novembre 2025