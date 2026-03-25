Nuovo Toyota Land Cruiser 250, versioni inarrestabili e lusso in fuoristrada

Toyota Land Cruiser 250, la leggenda giapponese si sdoppia per conquistare il fango e i viali eleganti delle cittÃ europee attraverso due varianti speciali.
Il Costruttore nipponico lancia il guanto di sfida con il modello 250 in arrivo nei saloni ufficiali durante la prossima primavera 2026. La configurazione Icon punta sulla sostanza bruta dei fari rotondi e su una dotazione tecnica pensata per superare ogni ostacolo naturale. Una barra stabilizzatrice anteriore con meccanismo di disconnessione denominato SDM (Stabilizer Disconnection Mechanism) permette una escursione delle ruote superiore su terreni rocciosi.
Tale allestimento vanta il differenziale posteriore autobloccante per garantire trazione costante quando il sentiero sembra interrompersi senza preavviso sotto le gomme. All’interno dell’abitacolo spicca lo schermo da 12,3 pollici del sistema Toyota Smart Connect + per gestire ogni informazione necessaria durante i viaggi lunghi.
Toyota Land Cruiser 250, tecnologia off-road e comfort dei sedili
Chi cerca il piacere durante la marcia urbana puÃ² puntare sulla versione Premium dotata di cerchi in lega da 20 pollici. I cerchi da 18 pollici della sorella minore lasciano spazio a diametri generosi adatti a chi desidera una presenza scenica dominante. I sedili in pelle offrono funzioni di riscaldamento e ventilazione per coccolare i passeggeri mentre la musica suona nitida dai 14 altoparlanti JBL.
Il differenziale Torsen a slittamento limitato sostituisce il bloccaggio meccanico tradizionale per offrire una fluiditÃ di guida superiore sulle strade asfaltate. I due modelli sfruttano il cuore pulsante Hybrid 48V (sistema mild hybrid) che abbina la forza del motore termico alla efficienza elettrica. Il sistema Crawl Control insieme alle telecamere del Panoramic View Monitor e del Multi-Terrain (MTM) trasforma ogni manovra in un gioco semplice.
I prezzi di Toyota Land Cruiser 250 rimangono segreti fino al debutto commerciale ma la sostanza tecnica promette di mantenere alto il valore nel tempo. La tonalitÃ Smoky Blue rimane una esclusiva per la variante rude mentre la vernice Aura Black entra nel catalogo come opzione elegante. Una configurazione a 7 posti rimane disponibile per le famiglie numerose che desiderano esplorare il mondo senza rinunciare allo spazio vitale per ciascun occupante.
L’integrazione del Downhill Assist Control (DAC) e del head-up display proietta la Casa verso un futuro di avventure senza confini geografici. La disponibilitÃ del tetto panoramico completa una dotazione d’eccellenza per quel cliente che desidera osservare il cielo durante le traversate nel deserto.
Le 5 cose da sapere su Toyota Land Cruiser 250
- Il debutto europeo avviene nella primavera 2026.
- La variante Icon monta i classici fari rotondi vintage.
- Il sistema Hybrid 48V garantisce efficienza e forza motrice.
- La versione Premium di Toyota Land Cruiser 250 offre il lusso del tetto panoramico.
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Ultima modifica: 25 Marzo 2026