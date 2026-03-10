Mercedes VLE dal vivo, lusso elettrico, 8 posti e tecnologia da primato

di Giuseppe Tassi

Elettrico di ultima generazione, tecnologie futuribili e comfort assoluto. Dietro questo identikit c’Ã¨ il nuovo Mercedes VLE, presentato in pompa magna a Stoccarda con la voce squillante di Rita Ora e un testimonial d’eccezione del calibro di Roger Federer.

Nato sulla nuova piattaforma elettrica Van Architecture, questo veicolo multiuso, questa Grand Limousine pensata per la famiglia e il trasporto di gruppo raggiunge vertici di qualitÃ mai toccati in 140 anni di storia del marchio.

VLE unisce il meglio di due mondi: il comfort di marcia e la dinamica di guida di una limousine da otto posti con lâ€™ampiezza degli spazi, la versatilitÃ e la flessibilitÃ di un MPV.

La silhouette grintosa, con il cofano allungato e maestoso, giÃ definisce l’eclettismo di una monovolume unica nel suo genere, con un coefficiente aerodinamico di 0,25, degno di una berlina performante.

Grazie alla sua efficienza, alla nuova tecnologia a 800 volt e alla ricarica ad alte prestazioni, VLE Ã¨ la compagna ideale per qualsiasi tipo di viaggio e cancella ogni perplessitÃ sull’autonomia dei veicoli elettrici sulle lunghe percorrenze.

Il range supera i 700 km e la nuova batteria da 115 kWh di capacitÃ consente di recuperare 355 km di autonomia in soli 15 minuti.

Durante un viaggio a lunga distanza da Stoccarda a Roma, per quasi 1.100 chilometri, la VLE ha richiesto soltanto due brevi soste di ricarica di 15 minuti ciascuna.

Lâ€™unitÃ di trazione elettrica utilizza un motore sincrono a magneti permanenti (PSM) sullâ€™asse anteriore. Lâ€™efficienza batteria-ruota nei lunghi tragitti raggiunge il 93%.

I modelli a trazione integrale dispongono anche di un potente motore elettrico sullâ€™asse posteriore, che si attiva solo quando Ã¨ richiesta maggiore potenza o trazione, in base alla situazione o al programma di guida

Altro punto di forza del multispazio della Stella Ã¨ la flessibilitÃ degli interni. I sedili manuali sono dotati di quattro ruote integrate e possono essere spostati avanti e indietro con estrema facilitÃ , bloccati in qualsiasi posizione oppure rimossi e fatti scorrere comodamente fino al garage.

I sedili regolabili elettricamente possono invece essere movimentati tramite app o head unit, quasi come se si stesse coreografando un balletto (Remote Variable Rear Space).

I nuovi sedili singoli e le panche, sia meccanici sia elettrici, possono essere configurati in molteplici modalitÃ . Il punto di riferimento Ã¨ il Grand Comfort Seat elettrico, con cuscino aggiuntivo, ricarica wireless, supporto lombare, funzione massaggio e supporto per i polpacci.

All’interno l’imponente tetto in vetro crea una sensazione di spazio, libertÃ e tranquillitÃ senza precedenti. Lâ€™illuminazione ambientale lo valorizza scenograficamente. Basta rilassarsi e godersi il viaggio. Una tendina elettrica retrattile protegge dallâ€™eccessiva luce solare.

Di altissimo livello l’intelligenza digitale su VLE

Grazie al Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) basato su intelligenza artificiale, la VLE offre lâ€™ultima generazione del sistema elettronico MBUX con controllo intuitivo e personalizzato.

Integra anche lâ€™MBUX Virtual Assistant, basato su AI generativa multi-agente, capace di comprendere conversazioni complesse con memoria contestuale e rispondere come un amico esperto, esaurendo le richieste

Gli aggiornamenti over-the-air mantengono la VLE sempre aggiornata con nuove funzioni, senza bisogno di recarsi in concessionaria. Il cockpit digitale

MBUX Superscreen raccoglie tre schermi in un’unica superficie vetrata: display del guidatore da 10,25 pollici, touchscreen centrale da 14″ e display per il passeggero da 14″.

Il conducente riceve informazioni chiare e focalizzate, mentre il passeggero puÃ² godersi unâ€™esperienza di intrattenimento personalizzata con streaming video, gaming o app.

Allâ€™interno, i passeggeri posteriori possono godere di una straordinaria MBUX Rear Space Experience.

Uno schermo panoramico retrattile da 79 cm (31,3 pollici, formato 32:9), perfettamente integrato, con funzione split-screen, risoluzione 8K e camera integrata da otto megapixel, trasforma lâ€™abitacolo in un affascinante mondo di esperienze: ideale sia per lâ€™intrattenimento sia per il lavoro produttivo, comprese videoconferenze.

Alla ricca dotazione di ausili elettronici alla guida si unisce come optional lo sterzo semi-autonomo in autostrada e un innovativo Lane Change Assist: basta azionare lâ€™indicatore di direzione e lasciare che la grand limousine gestisca autonomamente la manovra.

A rendere la guida morbida e confortevole pensa il nuovo sistema AIRMATIC con controllo intelligente delle sospensioni che rende ogni viaggio rilassante. Il sistema di sospensioni pneumatiche gestisce anche il controllo dellâ€™altezza da terra in modo piÃ¹ intelligente e l’asse posteriore sterzante regala a VLE un’agilitÃ ’ da berlina anche nelle curve piÃ¹ strette.

ArriverÃ in autunno in Italia con un prezzo non troppo superiore all’attuale Classe V termica. La forbice Ã¨ tra i 70 e i 100 mila euro a seconda delle versioni.

Leggi ora:Â le news motori

Ultima modifica: 10 Marzo 2026