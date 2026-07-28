Nuova Mercedes Classe C, la prova. Fino a 762 km elettrici, tecnologia e lusso

di Giuseppe Tassi

Classe C Ã¨ da sempre il cuore pulsante del Marchio Mercedes. Eâ€™ la berlina media che incarna le aspirazioni di chi desidera unâ€™auto elegante, confortevole, tecnologica e sportiva.

Classe C sa combinare tutte queste caratteristiche e lo fa ancor di piÃ¹ nella nuova versione elettrica, presentata a Helsinki e guidata fra i boschi intorno alla capitale finlandese, dove le auto a batteria si calano alla perfezione in un contesto naturale fatto di verde e di silenzio.

Bella e carismatica, la berlina tedesca aggiunge qualitÃ tecnologica e una linea ancor piÃ¹ sportiva e intrigante. Ha silhouette da coupÃ© e coda da GT con una griglia anteriore maestosa tempestata da 1050 punti luminosi.

Gli interni sono la carta vincente di Mercedes in materia di comfort. Lâ€™abitacolo diventa un vero e proprio salotto con materiali di altissima qualitÃ , pelle nappa, perfetto isolamento acustico.

I sedili elettrici High-end dispensano comfort e coccole sotto forma di massaggio, ventilazione (o riscaldamento) e audio 4D che offre una pienezza di ascolto davvero unica.

Il tetto panoramico Sky Control include 162 stelle Mercedes, che possono variare il tipo di illuminazione a seconda dei gusti del guidatore o dei passeggeri.

Lâ€™intera plancia Ã¨ occupata dallâ€™Hyperscreen MBUX largo 141 centimetri e sdoppiabile per il passeggero anteriore. Lâ€™assistente virtuale, collegato allâ€™Intelligenza Artificiale, consente un dialogo semplice e diretto con lâ€™auto.

Non solo per comandi operativi come â€™apri il finestrinoâ€™, â€™abbassa lâ€™aria condizionataâ€™ o â€™cambia stazione radioâ€™. Al sistema si puÃ² chiedere ogni tipo di informazione su luoghi, ristoranti, spettacoli, stazioni di rifornimento, previsioni meteorologiche e piani di viaggio.

La risposta Ã¨ sempre puntuale e coerente, come di rado accade con i numerosi assistenti virtuali presenti su altre auto.

Sulla scia di CLA, la â€™piccolaâ€™ di Mercedes , eletta Auto dellâ€™anno 2026, anche Classe C si tuffa con slancio nel futuro del mondo elettrico.

Mercedes Classe C, le caratteristiche tecniche

Lo fa grazie alla tecnologia 800 Volt che assicura 762 km di autonomia e cancella ogni ansia da ricarica.

Tutto grazie a una batteria da 94 kWh di ultima generazione, allâ€™aerodinamica da coupÃ© e a un sistema frenante â€™One boxâ€™ che permette di recuperare energia in modo consistente a ogni tocco del pedale del freno.

La ricarica veloce garantisce 324 km di percorrenza in dieci minuti.

In termini di elettronica i sistemi MB Drive e Pre-Safe vigilano sulla sicurezza attiva e passiva dellâ€™auto. Una breve prova in circuito evidenzia la grande agilitÃ di Classe C nello slalom fra curve strettissime.

Lâ€™asse posteriore sterzante e le sospensioni Airmatic definiscono lâ€™assetto ideale ad ogni colpo di sterzo e la sensazione Ã¨ quella di scivolare sicuro come il miglior Tomba fra i paletti.

Lâ€™evoluzione ulteriore del sistema, lâ€™MB Drive Assist Pro, per ora disponibile solo negli Stati Uniti, prefigura invece una vera e propria guida autonoma.

Lâ€™auto Ã¨ capace di compiere da sola manovre di parcheggio, marcia in colonna e sorpasso e, in tema di sicurezza, di frenare perfettamente davanti ad ostacoli improvvisi, frontali e laterali, mantenendo sempre in perfetto assetto la vettura.

Classe C e i suoi avveniristici contenuti hanno un prezzo di listino che parte da 70.269 euro.

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Ultima modifica: 27 Luglio 2026