Il mercato delle auto usate cresce a marzo 2026

Mercato auto uate in positivo a marzo 2026. Il panorama dei passaggi di proprietÃ registra numeri positivi, secondo i rilevamenti UNRAE, durante il mese primaverile arrivando a quota 535.547 unitÃ totali.
L’incremento del 5,6% rispetto allo scorso anno certifica la ottima salute di un settore fondamentale per la economia nazionale intera. I trasferimenti netti salgono del 3,2% mentre le minivolture volano verso un progresso consistente pari al 8,5% complessivo mensile. Il primo trimestre dell’anno solare archivia una crescita dello 0,7% superando i volumi registrati nel periodo pre-pandemico del 2019.
Mercato auto usate, dominio benzina e ascesa ibrida
La alimentazione a benzina conserva la vetta delle preferenze con una quota di mercato pari al 38,9% del totale dei volumi. I propulsori diesel perdono terreno cedendo 4,9 punti percentuali per fermarsi in seconda posizione con il 37,8% di share complessivo. Le vetture ibride mostrano una forza commerciale notevole raggiungendo il 12,5% dei trasferimenti netti durante le settimane di marzo. Gpl e metano mantengono quote costanti al 5,6% ed al 2,0% con richieste crescenti di modelli elettrici plug-in.
Geografia usato e anzianitÃ veicoli
La Lombardia guida la classifica regionale dei passaggi di proprietÃ con una incidenza sul territorio nazionale pari al 16,1%. Il Lazio occupa il gradino d’argento con il 9,8% seguito dalla Campania la quale presidia il podio con il 9,2%. La analisi dei dati rivela la etÃ avanzata del parco circolante con il 47,9% dei mezzi aventi oltre 10 anni. Le automobili piÃ¹ giovani con meno di dodici mesi di vita salgono al 8,3% evidenziando un ricambio parziale della flotta.
Dinamiche minivolture e ruolo noleggio
Il settore dei ritiri da parte degli operatori vede il gasolio protagonista al 40,8% nonostante la flessione registrata nel mese. Le permute da privati verso i concessionari calano al 53,9% mentre aumentano i rientri dei mezzi provenienti dal noleggio a lungo. L’ingresso di stock fresco nel mercato della seconda mano garantisce opzioni di acquisto moderne alla clientela per il futuro. La rete dei rappresentanti esteri fattura oltre 50 miliardi di euro impiegando un numero di occupati vicino alle 160.000 unitÃ .
Le 5 cose da sapere sul mercato auto suate
- Il mercato delle auto usate registra una crescita del 5,6% a marzo 2026 con oltre 535.000 passaggi.
- La alimentazione a benzina rimane la preferita mentre le vetture ibride toccano una quota del 12,5%.
- La Lombardia si conferma la prima regione italiana per volumi di scambi seguita da Lazio e Campania.
- Una quota vicina alla metÃ dei veicoli trasferiti presenta una anzianitÃ superiore ai dieci anni.
- I ritiri provenienti dal noleggio a lungo termine aumentano garantendo modelli piÃ¹ recenti per i potenziali acquirenti.
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Ultima modifica: 25 Maggio 2026