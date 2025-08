Mercato auto usate 2025, bene Fiat Panda, i diesel e i Marchi orientali

Il mercato delle auto usate in Italia mostra un dinamismo sorprendente. Nel primo semestre 2025, i passaggi di proprietà hanno toccato quota 1.627.408 atti. Questo volume segna un incremento dell’1,8% rispetto al 2024. Un dato significativo, contrastante con il -3,6% del mercato del nuovo.

L’auto ideale: caratteristiche e desideri degli italiani

Secondo l’analisi dell’autorevole Osservatorio di AutoScout24 Gli italiani che cercano un veicolo di seconda mano mostrano preferenze chiare. La vettura ideale è diesel (47%) o benzina (36%). Possiede al massimo 5 anni di vita. Il chilometraggio ideale si attesta intorno ai 60.000 km.

La spesa media prevista si aggira sui 19.600 euro. Questo importo rappresenta un aumento dell’8,7% rispetto a inizio anno. La tipologia di carrozzeria più ambita è il SUV o crossover, scelta da quasi la metà degli acquirenti (49,5%).

Tra le dotazioni, la sicurezza attiva è fondamentale per il 73,1%. Sistemi di infotainment e assistenza alla guida sono molto apprezzati. L’obiettivo primario è sostituire veicoli di quasi 13 anni.

Auto usate, il divario energetico: ibrido in crescita, elettrico in difficoltà

Le ibride guadagnano terreno, costituendo il 15% delle scelte. La Toyota Yaris è la più ricercata in questa categoria. In forte contrasto, l’elettrico stenta, fermo al 2% delle preferenze. La Tesla Model 3 spicca tra le poche elettriche.

Molti, il 75%, esprimono giudizi negativi dopo averle provate. Le principali criticità includono abitudini di guida (45,4%) e scarsa autonomia (32,9%). Seguono costi elevati (30,9%), diffidenza (26,1%) e carenza di colonnine (25,6%).

Auto usate nuovi orizzonti: ascesa orientale e dinamiche regionali

Un trend emergente è l’incremento di interesse per i Marchi orientali, specie cinesi. Le ricerche per queste auto sono aumentate del 90,7% nel primo semestre 2025. Modelli come MG ZS e DR 4.0 riscuotono notevole attenzione.

Questi veicoli offrono prezzi competitivi e dotazioni tecnologiche superiori. Spesso sono recenti, poco chilometrati e in garanzia. A livello regionale, la Lombardia guida con 258.855 trasferimenti di auto usate. Marche e Sicilia registrano le crescite più alte (+5,4%).

Regioni come Piemonte, Liguria e Molise, invece, mostrano una leggera contrazione. La Fiat Panda si conferma la vettura usata più richiesta in Italia.

