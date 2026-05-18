Lepas LEX, la nuova architettura per le auto elettrificate

Il colosso cinese Chery lancia sul palcoscenico globale una piattaforma intelligente denominata LEX, una ossatura inedita destinata ad equipaggiare i futuri modelli della Marca Lepas.
I tecnici hanno sviluppato una architettura flessibile in grado di ospitare differenti tipologie di propulsione, con particolare attenzione per i BEV (veicoli elettrici a batteria) e per i PHEV (veicoli ibridi plug-in). Il progetto nasce dallo sforzo congiunto di oltre 1.200 progettisti dislocati in ben otto centri di ricerca internazionali. L’obiettivo dichiarato consiste nel garantire un comportamento dinamico fluido, caratterizzato da accelerazioni progressive e risposte dei comandi immediate.
Autonomia da record e gestione termica
I futuri prodotti commerciali che sfrutteranno tale configurazione costruttiva si divideranno nelle sigle L4, L6 e L8. La variante di vertice della gamma promette di superare la barriera dei 1.000 chilometri di percorrenza complessiva.
Il pacchetto tecnico di LEX include una trasmissione ibrida dedicata DHT, un sistema ingegneristico studiato per ottimizzare i consumi di carburante senza penalizzare le prestazioni complessive. Gli accumulatori beneficiano inoltre di un apparato per la gestione delle temperature capace di operare in condizioni climatiche estreme comprese tra i -40Â°C e i 55Â°C. La sicurezza dei passeggeri rimane una prioritÃ assoluta per i progettisti industriali che hanno registrato oltre 400 brevetti tecnologici strategici.
Salotto digitale
L’abitacolo dei veicoli su architettura LEX propone una esperienza multisensoriale curata mediante l’impiego di componentistica di alto livello. I passeggeri possono interagire con schermi ad alta definizione gestiti da potenti microchip di ultima generazione. Il comfort acustico viene garantito da un impianto sonoro Sony dotato di un sistema per la cancellazione attiva dei rumori esterni. L’aria interna viene costantemente purificata attraverso un dispositivo a ioni d’acqua che monitora i flussi ambientali.
Le 5 cose da sapere su Lepas LEX
- La piattaforma LEX supporta motorizzazioni ecologiche sia BEV (elettriche a batteria) sia PHEV (ibride plug-in)
- Il Marchio fa parte del gruppo Chery, leader cinese per volume di esportazioni automobilistiche nel mondo.
- Il modello ammiraglia L8 promette una autonomia massima dichiarata superiore a 1.000 chilometri.
- La batteria funziona in modo ottimale in un intervallo termico estremo da -40Â°C fino a 55Â°C.
- La distribuzione commerciale dei veicoli in Italia Ã¨ gestita da OMODA & JAECOO .
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Ultima modifica: 18 Maggio 2026