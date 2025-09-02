Lancia HF Integrale torna al mondiale rally 2026 con la Ypsilon

Lancia riaccende la passione nel mondo dei rally con un nome glorioso. Un video, diffuso sui canali social, ha immortalato unaÂ Ypsilon HF Rally2.
Impegnata nei primi test su strada ha mostrato un dettaglio che ha catturato l’attenzione. La scritta “HF Integrale” dominava la livrea laterale ed il retro. La mossa annuncia un possibile, atteso ritorno del Marchio torinese.
Il peso del nome HF Integrale. Una storia leggendaria
Il contrassegno “Integrale” non rappresenta un particolare qualunque. Si tratta del simbolo di una storia di successi, quella delle Delta HF Integrale.
Tali auto, tra gli anni â€™80 e â€™90, dominarono il Mondiale Rally, conquistando sei titoli costruttori consecutivi. Riproporre un nome cosÃ¬ iconico sulla nuova Ypsilon HF Rally2 richiama un mito, generando notevoli aspettative.
Le Rally2, come previsto dai regolamenti, dispongono di trazione integrale. Progettata per competere nelle categorie piÃ¹ agguerrite delle corse stradali, la scelta del nome riflette una strategia. Lancia desidera costruire un legame solido tra il passato glorioso e un futuro promettente.
La decisione di esibire il nome “Integrale” in maniera cosÃ¬ evidente suggerisce una chiara intenzione. Il Marchio punta a riconquistare i tifosi, ripartendo dalle sue radici sportive.
La Ypsilon HF Rally2, un debutto strategico. Dettagli tecnici
Il filmato trapelato mostra l’automobile nei suoi primi chilometri. Una fase cruciale di sviluppo precede l’omologazione per le competizioni. La Ypsilon HF Rally2 appare con una livrea provvisoria, ma il messaggio Ã¨ chiaro.
Lancia intende tornare ad essere protagonista. Sebbene manchino conferme ufficiali dalla Casa torinese, il debutto della Rally2 costituisce un passo concreto.
La categoria Rally2 Ã¨ una palestra fondamentale per team privati e giovani piloti. Spesso rappresenta un trampolino di lancio verso i livelli superiori delle competizioni. La Lancia, con il Marchio HF Integrale sulle fiancate, sembra dichiarare che la sua storia nei rally non Ã¨ conclusa.
Sembra solo in attesa di un nuovo capitolo. Il prototipo della Rally2, avvistato durante test privati, sembra quasi pronto. Il debutto piÃ¹ probabile potrebbe essere al Rally di Monte Carlo, dal 19 al 25 gennaio 2026.
La Rally2 Ã¨ una categoria inferiore alla serie massima, il WRC. I regolamenti impongono motori meno potenti e sospensioni piÃ¹ semplici. Differenze meccaniche distinguono Rally2 dalle World Rally Car. La trazione Ã¨ integrale, il peso minimo Ã¨ 1.230 kg. Il motore turbo, con un massimo di quattro cilindri, non supera i 1.620 cm3 di cilindrata.
Il gruppo Stellantis partecipa giÃ a Campionato WRC2 con la Citroen C3 Rally2. L’automobile Ã¨ spinta da un 1.598 cm3 da 282 cavalli. L’omologazione della C3 Rally2 scadrÃ quest’anno. Dal prossimo anno, Double Chevron potrebbe proporre una nuova evoluzione. La meccanica potrebbe essere condivisa con la Lancia Ypsilon.
L’italiana avrÃ un’impostazione aerodinamica specifica. Il paraurti presenterÃ un’enorme presa d’aria frontale. I passaruota posteriori saranno molto pronunciati, affiancati da un grande alettone. Non resta che attendere la Lancia Ypsilon HF Integrale.
Ultima modifica: 2 Settembre 2025