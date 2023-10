Lancia Gamma, ammiraglia elettrica con 700 km di autonomia

Lancia Gamma, la ammiraglia del prestigioso Marchio torinese arriverà nel 2026. Sarà esclusivamente a propulsione elettrica.

La Casa, che con Alfa Romeo e DS Automobiles fa parte del polo del lusso di Stellantis, ha comunicato che la Gamma sarà assemblata nello stabilimento di Melfi, in Basilicata.

I numeri di Lancia Gamma si presentano interessanti

Viene anticipata così: sarà un fastback 100% elettrico, ovvero con carrozzeria a due volumi e a quattro porte, con una coda spiovente, come un coupé, ma la con dimensioni da grande berlina. La lunghezza sarà di quasi 4 metri e 70 centimetri, e nascerà sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis e in grado di offrire la miglior autonomia della sua categoria. Ovvero 700 km con una ricarica.

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, ha dichiarato:

“L’ammiraglia di Casa Lancia sarà una bellissima ed elegante auto italiana, bella fuori e bella dentro, dove sembrerà davvero come sentirsi nel salotto di una casa italiana. Una vettura che porterà l’italianità in Europa, perché quasi il 50% dei suoi volumi saranno venduti fuori dall’Italia. La piattaforma STLA Medium sarà perfetta per Lancia, in quanto nativa BEV risulterà molto efficiente e garantirà livelli di comfort elevati, offrendo una versione sia a trazione anteriore che a quattro ruote motrici. Grazie a questa piattaforma, la vettura sarà in grado di offrire prestazioni complessive ai massimi livelli, sia in termini di efficienza che di autonomia con oltre 700km.”

Lancia Gamma sarà il secondo modello del rilancio del Marchio, dopo nuova Ypsilon attesa per il 2024 e nuova Delta che arriverà nel 2028. Dal 2008 il Costruttore venderà solo elettriche al 100%.

Ultima modifica: 20 Ottobre 2023