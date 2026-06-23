Jeep Compass 4xe, l’elettrica a trazione integrale arriva sul mercato. Caratteristiche e prezzo

Jeep Compass 4xe, l’elettrica a quattro ruote motrici Ã¨ ordinabile con un prezzo promozionale a partire da 42.900 euro o 35 rate da 249 euro.
L’apertura dei contratti commerciali introduce sul mercato continentale lo sport utility vehicle a trazione integrale prodotto nello stabilimento di Melfi.
Compass rappresenta un pilastro industriale avendo registrato la vendita di 2,5 milioni di esemplari nel mondo.
Jeep Compass 4xe, architettura tecnica a doppio motore
La configurazione meccanica eroga una potenza complessiva di 375 cavalli scaricati sui 2 assi ruota grazie a unitÃ distinte.
Il propulsore anteriore sviluppa 157 kilowatt mentre l’unitÃ posteriore genera 132 kilowatt per muovere la piattaforma STLA Medium.
L’energia utile della batteria misura 96,1 kilowattora permettendo il ripristino parziale della carica dal 20% all’80% in 27 minuti.
Il raggio d’azione garantito dall’accumulatore supera i 600 chilometri di percorrenza totale secondo i parametri omologativi del Vecchio Continente.
Jeep Compass 4xe,Â doti per il fuoristrada
L’altezza da terra cresce di 10 millimetri per incrementare le capacitÃ di superamento degli ostacoli durante i percorsi accidentati.
I dati rivelano un angolo di attacco pari a 28 gradi combinato a un valore di uscita di 31 gradi.
Il veicolo affronta guadi profondi 480 millimetri potendo contare su una coppia posteriore che esprime 3.100 Newtonmetri totali.
Il riduttore con rapporto 14 a 1 consente la scalata di pendenze del 20% escludendo l’apporto delle ruote anteriori.
Un paraurti modulare in plastica nera salvaguarda l’integritÃ dei componenti esterni riducendo i danni causati da sassi o detriti.
Jeep Compass 4xe, abitacolo resistente e allestimenti dedicati
I sedili presentano un rivestimento in poliuretano lavabile abbinato a tappeti in gomma pesante che riparano il pavimento dal fango.
Il vano per i bagagli offre un volume utile pari a 550 litri mostrando un Cx aerodinamico di 0,29 complessivi.
I dispositivi di guida autonoma di livello 2 assistono il guidatore lavorando in sinergia col sistema Selec-Terrain.
Il selettore centrale adatta le risposte dinamiche attraverso i programmi di trazione AUTO, SPORT, SNOW, SAND/MUD e l’opzione 4WD LOCK.
L’impostazione base bilancia le prestazioni mentre la configurazione dinamica accentua la reattivitÃ stradale lasciando ai fondi difficili i settaggi rimanenti.
L’allestimento denominato Upland include il controllo della velocitÃ in discesa abbinato a barre longitudinali e cerchi da 19 pollici.
La declinazione Overland arricchisce la proposta mediante fari Matrix LED, vetri posteriori oscurati e la mascherina con 7 feritoie.
La progettazione ingegneristica dell’esemplare Ã¨ stata ultimata a Torino completando un corpo vettura con volume di carico utile elevato.
Le 5 cose da sapere su Jeep Compass 4xe
- Lo sport utility vehicle sviluppa una potenza massima complessiva pari a 375 cavalli grazie a 2 motori elettrici.
- L’autonomia della vettura supera i 600 chilometri sfruttando un accumulatore da 96,1 kilowattora di energia utilizzabile.
- Jeep Compass 4xeÂ beneficia di un assetto rialzato di 10 millimetri e di un riduttore con rapporto 14 a 1.
- L’abitacolo adotta soluzioni lavabili con sedili in poliuretano resistenti e tappetini in gomma contro il fango urbano.
- La produzione industriale del modello a trazione integrale avviene presso la fabbrica di Melfi.
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Ultima modifica: 23 Giugno 2026