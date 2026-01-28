Ineos Grenadier 2026, le novità del formidabile fuoristrada

Ineos, la Casa britannica aggiorna la propria creatura per il terzo anno di vita introducendo affinamenti mirati al comfort ed alla precisione dinamica. Grenadier MY2026 approda nelle concessionarie italiane con la intenzione di confermare il primato tecnologico nel segmento dei fuoristrada duri e puri.
Il Costruttore mantiene inalterate le dot della Station Wagon e del pick-up Quartermaster aggiungendo una dose di raffinatezza per la vita quotidiana moderna.
Tale evoluzione punta a soddisfare i guidatori che esigono un mezzo inarrestabile capace di comportarsi con grande garbo lungo i tragitti cittadini più trafficati.
La produzione di Grenadier raggiunge livelli di maturità elevati grazie alla esperienza accumulata nei primi due anni di presenza sopra i mercati di tutto il mondo.
Sterzo variabile e manovrabilità
Il comparto tecnico riceve la modifica più rilevante attraverso la adozione di una scatola guida dotata di rapporto variabile per ogni condizione di marcia.
La soluzione permette di ottenere una risposta sincera nella zona centrale del volante garantendo un controllo millimetrico durante i lunghi viaggi autostradali estivi.
La dinamica di marcia di Grenadier diventa riposante nei rettilinei poiché il conducente percepisce una connessione diretta con le ruote anteriori del 4×4 inglese durante il moto.
Il rapporto agli estremi della corsa rimane identico per preservare le prestazioni sopra i terreni fangosi o le rocce più impervie della montagna.
Il raggio di volta subisce un accorciamento del 5% grazie alla estensione delle battute della corsa degli organi direzionali anteriori della vettura.
La manovrabilità negli spazi angusti dei centri urbani o lungo i sentieri boschivi più stretti ne trae un beneficio immediato per ogni manovra complessa.
Tale modifica strutturale favorisce una guida fluida riducendo lo sforzo necessario per direzionare la massa imponente del mezzo in condizioni di scarsa aderenza.
Abitacolo e comfort
La vita a bordo del Grenadier 2026 guadagna punti preziosi grazie alla revisione profonda dei componenti destinati alla climatizzazione dell’aria interna della cabina.
Il sistema di riscaldamento e raffreddamento mostra una prevedibilità superiore assicurando una temperatura ideale indipendentemente dalle condizioni meteorologiche esterne più estreme o rigide.
I tecnici intervengono sui software di bordo inserendo una scorciatoia rapida per silenziare l’avviso acustico legato al limite di velocità obbligatorio per legge.
La interfaccia digitale consente di eliminare le distrazioni superflue con un semplice tocco sopra lo schermo principale della plancia comandi posta al centro.
“Il modello 2026 rappresenta il Grenadier più completo e raffinato prodotto fino ad oggi con un appeal adatto a ogni tipologia di cliente”, dichiara Lynn Calder, CEO di Ineos Automotive.
La sicurezza attiva e i sistemi ADAS ricevono aggiornamenti mirati per soddisfare le ultime normative europee senza compromettere la semplicità d’uso che contraddistingue il Marchio.
Black Edition e listino prezzi
La gamma di Ineos Grenadier accoglie la esclusiva Black Edition caratterizzata da una estetica scura e aggressiva basata sul già ricco allestimento denominato Fieldmaster.
La carrozzeria sfoggia la tinta Inky Black abbinata a cerchi in lega da 18 pollici con finitura nera lucida di grande impatto visivo per l’osservatore.
Il pacchetto esterno include la griglia anteriore e le piastre di protezione sottoscocca in tonalità scura per una coerenza cromatica totale ed assoluta della automobile.
Il rivestimento del cielo scuro e la moquette dedicata definiscono una atmosfera interna sobria che richiama il carattere tecnico e spartano del veicolo.
Il porta ruota di scorta dispone di una chiusura con serratura mentre i vetri oscurati garantiscono la necessaria privacy per gli occupanti dei sedili posteriori.
I prezzi di listino rimangono bloccati ai valori precedenti partendo da 78.085 euro per la versione Commercial destinata ai professionisti del lavoro gravoso.
La variante Quartermaster richiede un esborso di 80.020 euro mentre le versioni Trialmaster e Fieldmaster toccano quota 89.882 euro totali per il cliente.
Gli ordini per la serie limitata di Ineos Grenadier e per gli aggiornamenti di gamma aprono presso la rete di vendita nel mese di febbraio.
Le 5 cose da sapere Ineos Grenadier 2026
- Il rapporto variabile della scatola guida migliora la precisione su strada senza intaccare le doti storiche in fuoristrada.
- Il raggio di sterzata si riduce del 5% facilitando le manovre nei sentieri angusti e nel traffico cittadino quotidiano.
- Il sistema di climatizzazione riceve aggiornamenti per garantire un comfort termico superiore in ogni stagione dell’anno solare corrente.
- La nuova Black Edition propone una estetica scura esclusiva basata sul modello Fieldmaster con cerchi da 18 pollici neri.
- I prezzi di vendita restano invariati rispetto alla gamma precedente partendo dalla soglia di 78.085 euro per la versione Commercial.
Ultima modifica: 28 Gennaio 2026