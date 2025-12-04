Incidenti 2024, 207.000 auto coinvolte e i rischi dell’usato

L’Italia chiude il 2024 con 317.365 incidenti. Il bilancio segna 207.604 auto coinvolte. La crescita raggiunge 3,6%. Un quadro esteso che tocca quasi tutto il Paese.
Regioni ai massimi
La Lombardia registra 34.848 auto coinvolte. Lazio arriva a 26.363. Emilia-Romagna scende leggermente a 19.279. Toscana e Veneto seguono con 17.068 e 15.384.
I livelli minimi emergono in Basilicata, Molise e Valle d’Aosta. Una distribuzione che evidenzia differenze marcate tra territori.
Impennate locali
Abruzzo e Puglia segnano 11%. Liguria sale a 7,6%. Calabria e Campania raggiungono 6,2%. Solo tre regioni mostrano valori negativi.
A livello provinciale, Asti domina le crescite con +29,6%. Avellino segue con +28%. Pescara sale a +19,8%. Sondrio guida le riduzioni con -10,7%.
Rischi nell’usato
Circa metà delle automobili analizzate da CARFAX presenta fattori di rischio. Danni, chilometraggi incoerenti, importazioni e utilizzi intensivi pesano sulle valutazioni.
“Nel nostro database, quasi il 50% delle auto analizzate presenta segnalazioni di danni”, afferma Marco Arban. L’esame del report CARFAX diventa quindi tassello fondamentale.
Arban aggiunge: “Informazioni chiare aiutano concessionari e acquirenti. Ogni passaggio della compravendita trae vantaggio da dati completi”.
Trasparenza centrale
Il mercato dell’usato richiede strumenti strutturati. La consultazione dei report permette analisi rapide. Il valore delle auto dipende sempre più da informazioni precise.
Le 5 cose da sapere sugli incidenti in Italia nel 2024
- 317.365 incidenti registrati in Italia nel 2024.
- 207.604 auto coinvolte con crescita pari a 3,6%.
- Lombardia regione con valori più alti.
- Abruzzo e Puglia segnano aumenti pari a 11%.
- Quasi 50% delle auto analizzate da CARFAX presenta fattori di rischio.
Ultima modifica: 4 Dicembre 2025