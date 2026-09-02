Inaugurato il nuovo stabilimento Moto Guzzi a Mandello del Lario

Grande festa per l’inaugurazione in casa Moto Guzzi. Un cantiere protrattosi per circa 5 anni, sostenuto da uno sforzo economico superiore a 50 milioni di euro, regala un volto rivoluzionario allo storico presidio industriale di Mandello del Lario.

La cerimonia di presentazione ha registrato la partecipazione delle autorità locali insieme al Governatore della Lombardia Attilio Fontana, affiancati da Matteo Colaninno, Presidente esecutivo del Gruppo Piaggio, e da Michele Colaninno, Amministratore delegato – CEO del Gruppo Piaggio.

Il disegno architettonico porta la firma dell’architetto statunitense Greg Lynn, capace di forgiare una struttura d’avanguardia dove tecnologia, produzione e memoria storica convivono in perfetta sintonia. Il complesso sorge nello stesso sito che dal 1921 accoglie la nascita dei modelli dell’aquila, combinando innovazione produttiva e spazi per il pubblico.

Michele Colaninno, Amministratore delegato – CEO del Gruppo Piaggio, ha detto: “È con grande orgoglio e un poco di follia che inauguriamo, dopo quasi cinque anni di duro lavoro e un investimento di oltre 50 milioni di euro, la nuova vita di Moto Guzzi.”

“Il progetto ha comportato una totale trasformazione dello stabilimento e dell’area dedicata all’esposizione museale ed è il frutto dell’ingegno di Greg Lynn, amico e architetto di fama internazionale, con cui abbiamo saputo coniugare il metallo e i robot, il silenzio e l’arte. A Mandello del Lario, guardando le sponde del Lago di Como: tutto attorno passato e presente, ma anche uno degli stabilimenti motociclistici più all’avanguardia, un punto di riferimento tecnologico nell’industria motociclistica mondiale.”

“È stata una sfida non banale, che abbiamo portato a termine con successo, tutti uniti. Moto Guzzi è uno dei marchi di moto maggiormente amati e iconici al mondo: chi guida una Moto Guzzi guida oltre un secolo di storia d’ Italia, con tutti i ricordi che abbiamo e con tutte le speranze per il futuro.”

Il nuovo stabilimento Moto Guzzi

Il sito manifatturiero vanta la certificazione in Classe A, integra 1.300 mq di impianti fotovoltaici e preserva l’iconico portone rosso situato in Via Parodi. L’estensione dei nuovi fabbricati raggiunge 5.500 mq, portando la superficie complessiva dell’area industriale a 38.000 mq e garantendo un volume produttivo annuo superiore a 30.000 veicoli, sostenuto da 380 mq di uffici di nuova concezione.

Le stazioni di montaggio propulsori sfruttano processi automatizzati di ultimissima generazione. Il trasferimento dei componenti verso la linea finale avviene tramite convogliatori robotizzati, mentre la movimentazione terminale per le verifiche funzionali viene affidata ai droni terrestri kil realizzati a Boston da Piaggio Fast Forward.

Il nuovo museo Moto Guzzi

L’edificio dedicato all’esposizione occupa una superficie da 3.000 mq creata da zero, caratterizzata da finiture metalliche che richiamano il design delle motociclette lariane. Le sale accolgono oltre 160 veicoli restaurati nei minimi dettagli: dal prototipo unico G.P. iniziale fino alla gamma contemporanea, includendo le moto vittoriose di 14 titoli iridati nel Motomondiale.

Il percorso conoscitivo affronta aree tematiche dedicate al cinema, alle competizioni, ai viaggi, all’arte e ai mezzi di servizio, consentendo la visione diretta della catena di montaggio operativa attraverso ampie vetrate.

Nuovi spazi polifunziali aperti al pubblico

Le zone aperte ai visitatori superano 4.200 mq totali, integrando piazze pedonali alberate, la restaurata Galleria del Vento e una terrazza panoramica impreziosita dal mosaico dell’aquila. L’infrastruttura comprende lo store Motoplex, un punto ristoro, sale per corsi tematici e un moderno auditorium per accogliere pubblico tutto l’anno.

Le Giornate Mondiali Moto Guzzi, 3-6 settembre 2026

L’inaugurazione dà il via al raduno internazionale da giovedì 3 a domenica 6 settembre 2026, alternando visite all’archivio, test ride guidati, la parata da Lecco di sabato 5 e attività d’intrattenimento sul palco esterno fino alla chiusura.

5 cose da sapere sulle novità in Moto Guzzi

Investimento superiore a 50 milioni di euro per la ristrutturazione. Superficie industriale totale incrementata fino a 38.000 mq. Capacità produttiva potenziata oltre 30.000 motociclette all’anno. Nuovo museo da 3.000 mq contenente oltre 160 esemplari storici. Integrazione di droni terrestri kil per le verifiche di collaudo.

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Ultima modifica: 2 Settembre 2026