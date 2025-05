Hyundai Inster Cross, prezzo e caratteristiche del nuovo Suv urbano elettrico

Giunge sul mercato italiano una nuova proposta nel segmento dei Suv ultracompatti: la Hyundai Inster Cross. Derivata dall’apprezzata Inster, questa vettura è stata reinterpretata per esaltare una spiccata vocazione all’outdoor, pur mantenendo la sua agilità nell’ambiente urbano. Rappresenta una soluzione ideale per affrontare sia gli spostamenti quotidiani in città sia le gite fuoriporta, anche su strade meno battute. Le dimensioni contenute si adattano bene alle esigenze di mobilità, specialmente nei contesti urbani.

Inster Cross design robusto e interni versatili

Il design della Inster Cross attinge ispirazione dal mondo dei fuoristrada per conferire un aspetto solido e pronto all’azione. Elementi come i cerchi in lega da 17 pollici, i passaruota pronunciati, i paraurti specifici e le barre portatutto ne definiscono la personalità dinamica e un gusto contemporaneo e distintivo. Anche all’interno, l’abitacolo si distingue con una combinazione unica di tessuto grigio e accenti giallo lime, visibili nelle cuciture e su vari elementi della plancia, che creano un carattere definito e ricercato.

L’abitacolo offre una flessibilità notevole. I sedili posteriori scorrono, si regolano nell’inclinazione e si dividono 50:50, e anche quelli anteriori, inclusa la seduta del conducente, possono essere abbattuti, creando uno spazio che permette persino di sdraiarsi. La capacità di modulare lo spazio si rivela utile per privilegiare il comfort degli occupanti o aumentare il volume di carico, accogliendo attrezzature sportive o da campeggio.

Con la panca posteriore avanzata, il bagagliaio dispone di 351 litri, mantenendo comunque spazio sufficiente per le gambe grazie al passo ampio. Ribaltando i sedili posteriori, il volume si espande fino a 1059 litri. Questa configurazione assicura un’abitabilità sorprendente per il segmento.

Inster Cross, tecnologia avanzata e propulsione elettrica

A bordo coniuga tecnologia e praticità. Un display touchscreen da 10.25 pollici per la navigazione, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless, è affiancato da un quadro strumenti digitale da 10.25 pollici. La connettività Bluelink offre aggiornamenti software da remoto e il controllo del veicolo a distanza.

Inster Cross, equipaggiamento e costi

L’equipaggiamento include inoltre un caricatore wireless per smartphone, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera posteriore, climatizzatore automatico e la gestione della frenata rigenerativa tramite palette al volante, che permette anche la guida one-pedal. La vettura è spinta da un motore interamente elettrico da 115 cavalli, alimentato da una batteria da 49 kWh che garantisce un’autonomia media fino a 360 km secondo il ciclo WLTP. La ricarica rapida in corrente continua (≥120 kW) consente di ripristinare la carica dal 10% all’80% in circa 30 minuti. Tutte le versioni sono equipaggiate di serie con un caricatore di bordo da 11 kW per la corrente alternata.

Sul fronte della sicurezza, integra le più evolute tecnologie Hyundai Smart Sense, inclusi sistemi di assistenza alla guida che offrono una capacità di guida assistita di Livello 2. Tra questi figurano l’assistenza alla guida in autostrada, il mantenimento al centro della corsia, il riconoscimento attivo dei limiti di velocità e l’assistenza anti-collisione frontale con rilevamento di veicoli, pedoni, ciclisti e funzionalità per gli incroci. Sono disponibili pacchetti opzionali per personalizzare ulteriormente la vettura.

Il Plus Pack, al costo di 2,050 euro, aggiunge dotazioni come la chiave digitale e il tetto panoramico. Il Safety Pack, con un prezzo di 1,200 euro, arricchisce gli aiuti alla guida con il monitoraggio dell’angolo cieco e il Surround View Monitor. Per 600 euro è possibile dotare la vettura del Top Basket, un portapacchi da tetto concepito per trasportare bagagli ingombranti o attrezzature sportive, rafforzando la sua attitudine per le attività all’aperto.

La Inster Cross è disponibile in Italia con un prezzo di listino che parte da 29.650 euro. Attraverso il finanziamento Hyundai Plus, è possibile accedervi con una rata mensile a partire da 149 euro per 35 mesi, versando un anticipo di 9150 euro. La garanzia Hyundai per le vetture vendute in Italia è di 5 anni a chilometri illimitati.

Inster Cross, 5 cose da sapere

Motore: 115 cavalli

Batteria: 49 kWh

Autonomia WLTP: Fino a 360 km

Volume bagagliaio: 351 / 1059 litri

Ricarica DC (10-80%): 30 minuti (≥120 kW)

Ultima modifica: 21 Maggio 2025