Hyundai lancerÃ  oltre 18 modelli ibridi entro il 2030. La strategia coreana

Una visione di lungo periodo ha guidato Hyundai nel CEO Investor Day di New York. Il Costruttore coreano ha presentato una strategia di prodotto e investimenti destinata a ridefinire la mobilitÃ globale.

Lâ€™obiettivo annunciato Ã¨ ambizioso. Raggiungere 5,55 milioni di auto vendute allâ€™anno entro il 2030, con i modelli elettrificati pari al 60% delle consegne.

Una nuova gamma per mercati globali

Hyundai lancerÃ oltre 18 modelli ibridi entro il 2030. Tra questi, la Palisade Hybrid con tecnologia TMED-II, che promette maggiore efficienza nei consumi e prestazioni piÃ¹ bilanciate. Genesis introdurrÃ propulsioni elettrificate su tutta la gamma dal 2026.

Nel settore dei pick-up, Hyundai presenterÃ un nuovo modello di medie dimensioni per il Nord America. Lâ€™esperienza maturata con Santa Cruz prepara il terreno per entrare nel cuore del mercato statunitense.

La gamma di auto elettriche sarÃ differenziata per regione. In Europa arriverÃ la IONIQ 3, sviluppata per il mercato generalista con infotainment di ultima generazione.

Lâ€™India vedrÃ il debutto del primo modello progettato localmente, con catena di fornitura interna. In Cina saranno introdotti il SUV Elexio e una berlina elettrica di segmento C, entrambi costruiti sul territorio.

Queste novitÃ andranno ad ampliare la famiglia IONIQ, che giÃ comprende 5, 6 e 9. Lâ€™offerta coprirÃ piÃ¹ segmenti, consolidando la presenza di Hyundai nelle principali aree di mercato.

Dal 2027 debutteranno i primi Extended Range Electric Vehicles (EREV), con autonomia superiore a 960 km. Lâ€™integrazione ottimizzata tra batteria e motore ridurrÃ la capacitÃ richiesta, aumentando accessibilitÃ e contenimento dei costi.

Performance e tecnologia avanzata

La divisione ad alte prestazioni N supererÃ i 7 modelli entro il 2030, con lâ€™obiettivo di oltre 100.000 vendite annuali. La nuova IONIQ 6 N introdurrÃ tecnologie dedicate alla gestione termica e tre modalitÃ di guida evolute.

Nel comparto dei veicoli commerciali, Hyundai espanderÃ la gamma in Nord America. Sono previsti furgoni elettrici di grandi dimensioni, affiancati ai camion a idrogeno XCIENT e ai rimorchi Hyundai Translead.

Sul fronte produttivo, il Metaplant America in Georgia raggiungerÃ 500.000 unitÃ entro il 2028, con 3.000 nuovi posti di lavoro e un investimento di 2,7 miliardi di dollari.

A livello globale, lâ€™espansione porterÃ 1,2 milioni di auto aggiuntive prodotte entro il 2030. Lo stabilimento indiano di Pune, quello di Ulsan e il futuro impianto saudita saranno i poli chiave.

La Software-Defined Factory supporterÃ questa crescita. Robotica avanzata e automazione intelligente renderanno gli impianti piÃ¹ flessibili, con manutenzione predittiva e simulazioni digitali.

Batterie e software come motore di crescita

Hyundai svilupperÃ batterie di nuova generazione, con riduzione dei costi del 30% e maggiore densitÃ energetica entro il 2027. Il Battery Management System basato su cloud, operativo dal 2026, migliorerÃ diagnosi e sicurezza.

Il software diventa centrale nella strategia. La piattaforma Software-Defined Vehicle (SDV) utilizzerÃ lâ€™architettura CODA, con hardware semplificato e software aggiornabile in remoto.

Il sistema operativo Pleos permetterÃ aggiornamenti rapidi, funzioni personalizzate e gestione intelligente. Dal 2026 arriverÃ anche Pleos Connect, nuovo infotainment con profili utente e marketplace integrato.

Lâ€™intelligenza artificiale avrÃ un ruolo decisivo. Atria AI abiliterÃ la guida autonoma senza mappe dettagliate, Gleo AI offrirÃ comandi vocali naturali, Capora AI gestirÃ flotte attraverso analisi predittiva.

Genesis, premium in evoluzione

Genesis festeggia 10 anni e punta a 350.000 unitÃ vendute entro il 2030. La gamma si arricchirÃ con SUV di lusso come i concept X Gran Equator e Neolun, accanto a modelli emozionali come la X Gran Coupe.

Il programma Magma Racing segnerÃ lâ€™ingresso ufficiale nel FIA World Endurance Championship dal 2026. Lâ€™esperienza maturata in pista alimenterÃ lo sviluppo delle future auto stradali Genesis.

Il Costruttore premium espanderÃ la presenza in 20 mercati europei, sostenuto dalla produzione americana e dallâ€™introduzione di modelli EREV.

Investimenti e prospettive finanziarie

Hyundai investirÃ 77,3 trilioni di KRW, pari a circa 47 miliardi di euro, entro il 2030. La ripartizione include 30,9 trilioni in ricerca e sviluppo, 38,3 in spese produttive e 8,1 in investimenti strategici.

Il margine operativo previsto raggiungerÃ lâ€™8-9% entro il 2030, mentre la politica di ritorno per gli azionisti assicurerÃ dividendi e buyback flessibili.

Â«Non ci stiamo semplicemente adattando al cambiamento, lo stiamo guidandoÂ» ha affermato JosÃ© MuÃ±oz, CEO di Hyundai Motor Company. Â«Con il nostro impegno nellâ€™elettrificazione e nei Software-Defined Vehicles stiamo costruendo lâ€™azienda di mobilitÃ del futuroÂ».

Ultima modifica: 18 Settembre 2025