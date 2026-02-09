Gigafactory di batterie, ACC annulla Termoli e Kaiserslautern, resta Douvrin

Doccia fredda? No era nell’aria. Automotive Cells Company (ACC) ufficializza lo stop ai piani per le gigafactory di Termoli e Kaiserslautern, chiudendo una fase segnata da rinvii, revisioni industriali e obiettivi rimodulati lungo la filiera europea delle batterie.

Resta operativo il polo di Douvrin, indicato come fulcro per sviluppo tecnologico, qualitÃ produttiva e recupero di efficienza in un contesto segnato da domanda incerta e costi sotto pressione.

Fabbriche di batterie, scenario industriale e nodi produttivi

La joint venture tra Stellantis, Mercedes e Total lega la decisione a prerequisiti industriali non maturati, con risorse indirizzate verso competitivitÃ , resa delle linee e stabilitÃ finanziaria.

Nel perimetro francese emergono criticitÃ su scarti e volumi, elementi che pesano su programmi cliente e richiedono interventi tecnici mirati lungo processi, materiali e controllo qualitÃ .

La frenata sugli investimenti elettrici incide sulle scelte di capacitÃ , mentre accordi paralleli con fornitori esterni ridisegnano tempi e geografie dellâ€™approvvigionamento celle per le batterie.

ACC spiega: “Nell’ambito della nostra riorganizzazione industriale, non si prevede che saranno soddisfatti i prerequisiti per riavviare i progetti in Germania e in Italia, oggi in standby. Dobbiamo impiegare le risorse per massimizzare competitivitÃ , maturitÃ tecnologica ed eccellenza industriale, con misure attive su tutti i siti”.

Impatto su Termoli e tutela occupazionale

Sul versante italiano, i sindacati chiedono produzioni meccaniche sostitutive per preservare continuitÃ operativa, competenze locali e prospettive di lungo periodo nello stabilimento molisano.

Le sigle sollecitano anche soluzioni per 34 lavoratori giÃ passati ad ACC e impiegati in Francia, con rientro e ricollocazione in strutture del Gruppo.

Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, dichiara: “Il progetto della gigafactory a Termoli risulta definitivamente accantonato, serve un piano industriale alternativo immediato“.

Francesco Guida, segretario Uilm Molise, afferma: “Occorrono nuove produzioni per garantire occupazione e prospettive stabili nel sito“.

Le mosse di Stellantis tra e-DCT e GSE

Stellantis conferma monitoraggio costante e impegni su Termoli, con continuitÃ lavorativa per gli addetti ACC e nuove attivitÃ giÃ pianificate entro il 2026.

Il gruppo ribadisce lâ€™arrivo della linea dei cambi per auto ibride e-DCT e investimenti sui motori GSE Euro 7, soluzioni che sostengono carichi produttivi e presidio industriale nel medio periodo.

