Furti auto in Italia, 136.201 veicoli sottratti. Allarme riparazioni

Furti auto, i crimini contro i veicoli continuano a crescere in Italia. Nel 2024, ben 136.201 veicoli sono stati rubati. Questo dato segna un incremento del 3% rispetto all’anno precedente. Le automobili costituiscono oltre la metà di questi illeciti. Più di 75.000 unità sono state sottratte.

Dietro i numeri dei furti completi si cela una realtà meno visibile ma altrettanto rilevante. I tentativi di furto e le spoliazioni parziali di componenti auto generano migliaia di interventi. Questo fenomeno, spesso trascurato, comporta un onere finanziario considerevole per i proprietari di mezzi.

Furti auto, l’emergenza delle riparazioni

Car Clinic, il primo network di carrozzerie di proprietà in Italia, ha esaminato i dati dei suoi centri. L’analisi offre una prospettiva inedita sui danni da furto e tentato furto. Nel 2024, la rete ha registrato complessivamente 13.879 operazioni per danni. Questo rappresenta un aumento del 3,5% sul 2023.

Tra le regioni maggiormente interessate al flagello dei furti auto, la Lombardia si conferma prima. Ha registrato 3.444 interventi nei centri Car Clinic l’anno scorso. Seguono Lazio con 2.273, Campania con 1.536 e Piemonte con 1.313. Queste cifre riflettono fedelmente i dati generali sui furti.

Nella classifica delle province più colpite dai furti auto si distinguono:

Roma con 1.981 interventi .

. Milano con 1.907 interventi .

. Torino con 1.051 interventi .

. Napoli con 851, Bari con 410, Palermo con 338.

Catania con 335, Salerno con 334, Monza Brianza con 319 e Foggia con 311.

Furti auto, componenti ricercati e profilo dei veicoli

Un dato particolarmente significativo riguarda l’età dei veicoli prediletti dai malviventi. Le vetture con un’età compresa tra 4 e 6 anni risultano le più mirate. Sono stati registrati 4.571 interventi nel 2024. Seguono i mezzi più recenti, fino a 3 anni, con 3.897 operazioni.

Questo suggerisce una preferenza per veicoli relativamente nuovi. Probabilmente sono dotati di componenti all’avanguardia. Tuttavia, sono meno protetti rispetto ai modelli più recenti disponibili sul mercato.

Tra i componenti più frequentemente sostituiti a seguito di tentativi di furti auto emergono:

Telecamere con 141 sostituzioni negli ultimi cinque anni.

Paraurti con 114.

Autoradio con 88.

Fanali con 67.

Dischi delle ruote in lega con 65.

Convertitori catalitici con 28. Questi ultimi sono particolarmente ricercati per i metalli preziosi che contengono.

Andrea Concina, Operations Director di Car Clinic, ha dichiarato: “L’analisi dei nostri database rivela una realtà complessa che va oltre il semplice furto del veicolo“.

Concina ha aggiunto: “Ogni giorno i nostri centri gestiscono riparazioni per danni causati da furti parziali che hanno un impatto significativo sui proprietari“.

E sottolineato: “Dalle telecamere ai convertitori catalitici, dai sistemi di infotainment ai componenti di carrozzeria, assistiamo a una vera e propria escalation nella sottrazione di parti specifiche ad alto valore“.

Infine ha concluso: “La nostra esperienza ci insegna che la prevenzione e l’intervento tempestivo sono fondamentali per contenere i costi di riparazione e limitare i disagi“.

Un servizio pronto e diffuso

In caso di furto parziale o tentato furto, la celerità e l’efficienza dell’intervento sono cruciali. Questo permette di contenere i disagi e rimettere il veicolo in strada in tempi rapidi. La rete diffusa di Car Clinic, presente nelle principali aree metropolitane italiane, assicura un servizio tempestivo. Offre inoltre un supporto coordinato su tutto il territorio.

Grazie a centri specializzati e a una profonda esperienza nel mercato, l’azienda offre soluzioni mirate. Garantisce un’elevata qualità, guidando il cliente in ogni fase. Il percorso copre dalla diagnosi iniziale al completo ripristino del mezzo.

Ultima modifica: 6 Agosto 2025