Fiera Internazionale Fuoristrada 2025, Innovazione e Avventura a Vallelunga

Ritorna la Fiera Internazionale Fuoristrada, giunta alla sua quarta edizione, completamente rinnovata.

Si terrà dal 9 all’11 maggio 2025 presso l’Autodromo di Vallelunga. La location, situata a Campagnano, a pochi chilometri da Roma, rappresenta una novità per l’evento.

Fiera Internazionale Fuoristrada, manifestazione in evoluzione

La scelta di Vallelunga rappresenta un passo importante per la Fiera Internazionale Fuoristrada, organizzata dalla Federazione Italiana Fuoristrada (FIF). L’evento si amplia, aprendosi al mondo delle due ruote e offrendo un’esperienza a 360 gradi. L’obiettivo è quello di presentarsi al pubblico, nazionale e internazionale, con l’esperienza di cinquant’anni di storia, ma con lo sguardo rivolto al futuro.

Un polo di eccellenza per la fiera

Dopo tre edizioni in Toscana, la Fiera Internazionale Fuoristrada approda a Vallelunga, sfruttando infrastrutture all’avanguardia come un circuito di livello internazionale e un moderno centro congressi. L’Autodromo Piero Taruffi, oltre alla pista omologata per i test F1 e al Centro di Guida Sicura ACI-Sara, dispone anche di un tracciato off-road, un percorso rally, un centro congressi e servizi polifunzionali.

Sei aree tematiche per un’esperienza completa

Questi spazi sono ideali per ospitare espositori e visitatori nelle sei aree tematiche della Fiera.

Expo Outdoor 1 , situata nella zona paddock, ospiterà esposizioni statiche di case produttrici di auto e moto off-road ed è il punto di partenza dei test drive .

, situata nella zona paddock, ospiterà esposizioni statiche di case produttrici di auto e moto ed è il punto di partenza dei . Expo Outdoor 2 è dedicata ai produttori di accessori off-road ed equipaggiamenti per il campeggio e l’overlanding.

è dedicata ai produttori di accessori ed equipaggiamenti per il campeggio e l’overlanding. Expo Indoor è uno spazio all’interno del centro congressi dedicato a workshop, presentazioni e networking strategico.

è uno spazio all’interno del centro congressi dedicato a workshop, presentazioni e networking strategico. Off-Road Experience Area è un’area interattiva dedicata ai test drive su percorsi fuoristrada .

è un’area interattiva dedicata ai su percorsi . Pista Experience è la celebre pista del circuito, dove si potranno provare le prestazioni dei veicoli su asfalto.

è la celebre pista del circuito, dove si potranno provare le prestazioni dei veicoli su asfalto. Overlanding Area è uno spazio esterno dedicato ai veicoli 4×4 allestiti per i viaggi, aperta a chiunque desideri sostare con il proprio veicolo camperizzato.

Innovazioni e valori del mondo off-road

Tra le novità del 2025 spiccano l’inclusione del mondo delle due ruote e la possibilità per gli espositori di vendere direttamente i propri prodotti. Si aggiungono i test drive, sia su strada che fuoristrada, che permetteranno di scoprire le caratteristiche dei veicoli. La Fiera Internazionale Fuoristrada non è solo un evento, ma un’occasione per promuovere i valori del mondo off-road: sostenibilità, impegno nella Protezione Civile e rispetto per il territorio.

Tour fuoristradistici rno-gastronomici

Per la quarta edizione, la FIF ripropone i tour fuoristradistici eno-gastronomici, rispettosi dell’ambiente e accessibili a tutti i veicoli a trazione integrale. I percorsi, immersivi e panoramici, offriranno un’esperienza appagante e sicura grazie al supporto degli istruttori della Scuola Federale.

Un punto di riferimento per il settore

Con questo nuovo appuntamento, la Fiera Internazionale Fuoristrada si consolida come punto di riferimento per il settore, sia in Italia che in Europa.

Leggi ora: le news motori

Ultima modifica: 11 Dicembre 2024