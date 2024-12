Trionfo Italiano, Lamborghini celebra la Vittoria del DTM

Lamborghini celebra il trionfo nel campionato DTM 2024 esponendo al Museo di Sant’Agata Bolognese la Huracán GT3 EVO2 numero 92. Il team SSR Performance ha consegnato la vettura che ha permesso a Mirko Bortolotti di aggiudicarsi il titolo.

A partire dal 23 dicembre, i visitatori del Museo Automobili Lamborghini potranno ammirare la Huracán GT3 EVO2 che ha conquistato il DTM 2024. L’auto si aggiungerà alla collezione di vetture che hanno segnato la storia del marchio, tra cui la Huracán GT3 con cui Lamborghini Squadra Corse ha ottenuto la seconda vittoria a Daytona, sempre con Bortolotti alla guida.

Cerimonia di consegna e parole di Winkelmann

La cerimonia di consegna della Huracán GT3 EVO2 numero 92 al Museo Automobili Lamborghini da parte del team SSR Performance si è tenuta martedì 10 dicembre.

I protagonisti del trionfo

All’evento erano presenti Stephan Winkelmann, CEO di Lamborghini, Federico Foschini, Lamborghini Chief Marketing and Sales Officer, Rouven Mohr, Lamborghini Chief Technical Officer, e il pilota ufficiale Bortolotti.

Durante la cerimonia, Winkelmann ha ricordato l’ingresso di Lamborghini nel campionato DTM, avvenuto tre anni prima. Ha sottolineato il valore di questa serie, che offre gare avvincenti in tutto il mondo.

Ha evidenziato la crescita del marchio e l’esperienza acquisita grazie alla partecipazione al DTM. Ha elogiato la collaborazione con SSR Performance, iniziata l’anno precedente, riconoscendone la professionalità e l’esperienza. Winkelmann ha attribuito il successo al lavoro e alla dedizione del team.

Il trionfo di Bortolotti e la Huracán GT3 EVO2

Bortolotti ha conquistato il titolo piloti nell’ultima gara del campionato ad Hockenheim, segnando la prima vittoria di un marchio e un pilota italiano nel DTM dal 1993. Nella sua quarta stagione completa nel DTM, la seconda con SSR Performance, la Huracán GT3 EVO2 ha dimostrato la sua competitività. Ha ottenuto nove vittorie, nove pole position e 28 podi.

Rouven Mohr ha sottolineato l’importanza della costanza, della competitività e dello spirito di squadra per ottenere la vittoria in un campionato. Ha evidenziato la forza del legame tra SSR Performance e Lamborghini Squadra Corse, definendo la loro collaborazione come qualcosa di speciale. Ha ringraziato Stefan Schlund e il suo team per i momenti memorabili che hanno creato.

Mohr ha riconosciuto il contributo del pilota, del team e del marchio al raggiungimento della vittoria. Ha espresso soddisfazione per il fatto che Mirko Bortolotti, uno dei piloti ufficiali Lamborghini, abbia realizzato il sogno di diventare campione. Ha elogiato la costanza e la professionalità di Bortolotti, considerandole elementi chiave del successo.

La stagione 2024 del DTM: il trionfo

Durante la stagione 2024 del DTM, Lamborghini ha conquistato quattro vittorie. Bortolotti ha dimostrato una grande costanza, ottenendo punti in ogni gara. Le sue tre pole position e una vittoria sono state fondamentali per il trionfo e hanno permesso a Lamborghini di raggiungere il secondo posto nella classifica Costruttori.

