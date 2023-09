Benelli Week 2023 in programma dall’11 al 17 settembre

Giunta alla tredicesima edizione, dall’11 al 17 settembre torna l’appuntamento con la Benelli Week, evento dedicato a tutti i motociclisti ed appassionati della Casa del Leoncino, che ogni anno richiama in città centinaia di persone provenienti da tutto il mondo.

La manifestazione, organizzata dal Moto Club Pesaro Tonino Benelli e Registro Storico Benelli, in collaborazione con Benelli QJ, Regione Marche e Comune di Pesaro, è aperta a tutte le marche e tipologie di motociclette. Dedica speciale per questa edizione, che sarà organizzata in memoria dei grandi piloti Renzo Pasolini e Jarno Saarinen: quest’anno ricorre infatti il 50° anniversario dal tragico indicende al Gran Premio delle Nazioni di Monza, in cui i due piloti persero insieme la vita.

Due campioni amatissimi da tutti gli appassionati di motociclismo, che saranno celebrati durante la Benelli Week grazie ad un fittissimo programma di appuntamenti, tra tour motociclistici alla scoperta delle bellezze della nostra regione e visite a borghi storici e ai luoghi di cultura più rappresentativi delle Marche. Quest’anno la Benelli Week sarà inoltre l’occasione di vedere su strada le nuove TRK 702 e TRK 702X, ultime nate della Casa di Pesaro.

Benelli Week 2023 , il programma della settimana

Lunedì 11 settembre , tour su due ruote sulle strade di una cima straordinaria come il Monte Cucco, attraversando le strade del versante marchigiano.

, tour su due ruote sulle strade di una cima straordinaria come il Monte Cucco, attraversando le strade del versante marchigiano. Martedì 12 settembre si farà tappa ad Offagna, perla dell’anconetano, dove si avrà la possibilità di effettuare una visita culturale allo splendido borgo di origini medievali.

si farà tappa ad Offagna, perla dell’anconetano, dove si avrà la possibilità di effettuare una visita culturale allo splendido borgo di origini medievali. Mercoledì 13 settembre , sarà la volta del Monte Nerone, grande classico dei tour della Benelli Week ed una tappa molto amata da tutti i partecipanti.

, sarà la volta del Monte Nerone, grande classico dei tour della Benelli Week ed una tappa molto amata da tutti i partecipanti. Giovedì 14 settembre , è in programma un incantevole viaggio sui Monti Sibillini, emblema del territorio marchigiano, attraversando li splendidi crinali delle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno e con arrivo previsto a Castelluccio di Norcia.

, è in programma un incantevole viaggio sui Monti Sibillini, emblema del territorio marchigiano, attraversando li splendidi crinali delle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno e con arrivo previsto a Castelluccio di Norcia. Venerdì 15 settembre , il tour in moto prevede di raggiungere i territori di Montecerignone e Tavullia, sulle tracce della Linea Gotica, dove la storia ha lasciato un segno indelebile. Non mancherà ovviamente l’occasione di fare tappa nella città che ha dato i natali a Valentino Rossi.

, il tour in moto prevede di raggiungere i territori di Montecerignone e Tavullia, sulle tracce della Linea Gotica, dove la storia ha lasciato un segno indelebile. Non mancherà ovviamente l’occasione di fare tappa nella città che ha dato i natali a Valentino Rossi. Sabato 16 settembre tour dedicato al Monte Catria, altra perla naturalistica delle Marche e paradiso dei motociclisti. Dopo aver raggiunto la vetta, tutti i partecipanti potranno poi visitare il Monastero di Fonte Avellana, luogo di culto e di cultura unico nel suo genere.

tour dedicato al Monte Catria, altra perla naturalistica delle Marche e paradiso dei motociclisti. Dopo aver raggiunto la vetta, tutti i partecipanti potranno poi visitare il Monastero di Fonte Avellana, luogo di culto e di cultura unico nel suo genere. Domenica 17 settembre, è in programma il gran finale della manifestazione con l’evento a calendario ASI “La Musica della Moto” – Memorial Luciano Battisti, durante la quale si percorreranno le strade più affascinanti del territorio pesarese, fino a raggiungere il caratteristico borgo di Mombaroccio e il santuario del Beato Sante.

Durante la giornata ci sarà anche la possibilità di assistere ad una rappresentazione Rossiniana, poi di nuovo tutti in sella per raggiungere Candelara e Gradara e raggiungere il lungomare pesarese percorrendo la famosissima strada Panoramica: qui come ogni anno, a partire dal sesto tornante, il gruppo di motociclisti sarà guidato da tre motociclette Benelli da Gran Premio degli anni ’60 e ’70, appartenute al collezionista Luciano Battisti.

Per il programma dettagliato di Benelli Week 2023 consultare.officinebenelli.it e.benelli.com.

Leggi ora: le novità auto

Ultima modifica: 7 Settembre 2023