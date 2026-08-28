Auto usate alle riscossa, il mercato torna a crescere

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Il mercato delle auto usate ritrova vigore nel sesto mese dell’anno. Le pratiche di passaggio sono 448.071, segnando un incremento del 3,7%.

Risultati del primo semestre

La prima metÃ  del 2026 manda in archivio 2.872.228 passaggi complessivi. Il dato segna un progresso dell’1,4% nel confronto con l’anno precedente.

Auto usate

Confronto tra auto usate e nuove

Gli automobilisti acquistano 1,5 vetture usate per ogni macchina nuova simmatricolata. I trasferimenti netti toccano 1,591 milioni contro 1,071 milioni di modelli nuovi.

Contro sorpasso del diesel

Le motorizzazioni diesel si riprendono il primato mensile raggiungendo la quota del 39,1%. I propulsori a benzina inseguono piazzandosi al 37,8% del totale.

Avanzata delle elettrificate

Le motorizzazioni ibride tradizionali avanzano toccando il 12,6% delle preferenze mensili. Le varianti ricaricabili e 100% elettriche salgono rispettivamente all’1,7% e 1,5%.

Dominio delle auto usate piÃ¹ datate

Le autovetture con oltre 10 anni di strada rappresentano il 49,5% dei passaggi netti. La fascia tra 6 e 10 anni si attesta al 16,4% del mercato complessivo.

 

auto usate concessionario 2

Scambi diretti tra privati

Le trattative dirette tra privati e aziende costituiscono il 55,2% delle operazioni totali. I passaggi gestiti dai professionisti del settore scendono invece al 39,9%.

Geografia delle compravendite

La Lombardia guida la classifica delle regioni assorbendo il 15,9% delle transazioni. Il Lazio occupa il secondo gradino col 9,8%, seguito dalla Campania al 9,3%.

Auto elettriche usate

5 cose da sapere sulle auto usate

  1. Il mercato dell’usato cresce a giugno 2026 toccando 448.071 trasferimenti di proprietÃ .
  2. Nei primi 6 mesi vengono acquistate 1,5 auto di seconda mano ogni vettura nuova.
  3. Il gasolio riconquista la prima posizione mensile sfiorando il 40% delle preferenze.
  4. Quasi la metÃ  delle vetture scambiate vanta un’anzianitÃ  superiore ai 10 anni.
  5. La Lombardia domina i passaggi regionali seguita da Lazio e Campania.

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Ultima modifica: 28 Agosto 2026

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