Auto usate alle riscossa, il mercato torna a crescere

Il mercato delle auto usate ritrova vigore nel sesto mese dell’anno. Le pratiche di passaggio sono 448.071, segnando un incremento del 3,7%.
Risultati del primo semestre
La prima metÃ del 2026 manda in archivio 2.872.228 passaggi complessivi. Il dato segna un progresso dell’1,4% nel confronto con l’anno precedente.
Confronto tra auto usate e nuove
Gli automobilisti acquistano 1,5 vetture usate per ogni macchina nuova simmatricolata. I trasferimenti netti toccano 1,591 milioni contro 1,071 milioni di modelli nuovi.
Contro sorpasso del diesel
Le motorizzazioni diesel si riprendono il primato mensile raggiungendo la quota del 39,1%. I propulsori a benzina inseguono piazzandosi al 37,8% del totale.
Avanzata delle elettrificate
Le motorizzazioni ibride tradizionali avanzano toccando il 12,6% delle preferenze mensili. Le varianti ricaricabili e 100% elettriche salgono rispettivamente all’1,7% e 1,5%.
Dominio delle auto usate piÃ¹ datate
Le autovetture con oltre 10 anni di strada rappresentano il 49,5% dei passaggi netti. La fascia tra 6 e 10 anni si attesta al 16,4% del mercato complessivo.
Scambi diretti tra privati
Le trattative dirette tra privati e aziende costituiscono il 55,2% delle operazioni totali. I passaggi gestiti dai professionisti del settore scendono invece al 39,9%.
Geografia delle compravendite
La Lombardia guida la classifica delle regioni assorbendo il 15,9% delle transazioni. Il Lazio occupa il secondo gradino col 9,8%, seguito dalla Campania al 9,3%.
5 cose da sapere sulle auto usate
- Il mercato dell’usato cresce a giugno 2026 toccando 448.071 trasferimenti di proprietÃ .
- Nei primi 6 mesi vengono acquistate 1,5 auto di seconda mano ogni vettura nuova.
- Il gasolio riconquista la prima posizione mensile sfiorando il 40% delle preferenze.
- Quasi la metÃ delle vetture scambiate vanta un’anzianitÃ superiore ai 10 anni.
- La Lombardia domina i passaggi regionali seguita da Lazio e Campania.
Leggi ora:Â le news motori
Ultima modifica: 28 Agosto 2026