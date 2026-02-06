Auto usate gennaio 2026, calo del 6,8% e sorpasso delle ibride

Il mercato italiano delle auto usate inaugura il 2026 con un segno negativo. I passaggi di proprietÃ delle quattro ruote registrano una flessione del 6,8% rispetto al medesimo mese del periodo precedente. I valori assoluti delle pratiche si fermano a quota 258.878 unitÃ contro i 277.767 movimenti conteggiati durante la stagione passata. Ogni 100 immatricolazioni di prodotti di fabbrica trovano riscontro in 203 compravendite di mezzi dotati di una storia pregressa. La analisi statistica dell’Automobile Club d’Italia rivela una situazione di raffreddamento generale per l’intero mondo dei trasporti su gomma.
Auto usate, dominio delle alimentazioni tradizionali e crescita green
Le alimentazioni a gasolio ed a benzina mantengono la leadership assoluta all’interno dei listini dei commercianti di settore. La quota delle auto dotate di tecnologia ibrida a benzina raggiunge il 10,2% segnando un incremento del 17,3% su base annua. I mezzi a trazione elettrica occupano una porzione ridotta equivalendo al 1,1% a fronte del balzo in avanti del 23,8%. La riduzione dei propulsori a gasolio appare evidente nei minipassaggi in cui la incidenza scende dal 45,2% al 41,1% dei casi. I veicoli a GPL rimangono ancorati a un valore del 7,2% mentre le soluzioni ibride a benzina sorpassano tali unitÃ energetiche.
Invecchiamento del parco circolante e radiazioni in calo
Il panorama dei trasferimenti evidenzia un invecchiamento progressivo dei mezzi che circolano lungo le arterie stradali della penisola. Le auto usate con una anzianitÃ compresa tra 20 e 29 anni rappresentano il 18,1% delle formalitÃ eseguite presso gli uffici. La incidenza dei modelli aventi una etÃ superiore a 30 anni aumenta fino al 3,2% confermando la longevitÃ delle vecchie glorie meccaniche.
Il settore delle radiazioni subisce un decremento del 6,9% portando il totale delle pratiche di cancellazione a 97.446 unitÃ mensili. Il tasso di sostituzione unitario indica la presenza di 77 cancellazioni di vecchi veicoli ogni 100 nuovi ingressi nel mercato nazionale.
Auto usate, dinamiche regionali e flessione delle due ruote
Il comparto dei motocicli attraversa una fase di sofferenza marcata con una contrazione dei volumi pari al 11,1% totale. I trasferimenti netti per le due ruote scendono a 35.034 pratiche contro le 39.390 registrate nel corso del gennaio precedente.
La regione Piemonte accusa un ribasso del 8,3% nelle vendite di auto usateÂ mentre la Lombardia limita i danni con un calo del 5,2%. In Veneto le transazioni perdono il 6,0% del volume originale mentre la Liguria segna una riduzione del 7,4% della attivitÃ . La regione Emilia Romagna registra la flessione maggiore tra le realtÃ settentrionali con un valore negativo del 7,8%.
I dati raccolti nel bollettino mensile denominato AutoTrend forniscono una fotografia dettagliata della evoluzione della mobilitÃ nel nostro Paese. La cittÃ di Roma ospita la sede della associazione che pubblica i risultati della analisi statistica realizzata sui dati del PRA. Le autovetture elettrici a gasolio registrano una quota del 2,1% con una crescita del 24,2% rispetto al medesimo mese dell’anno precedente.
Le province italiane mostrano andamenti discordanti con la cittÃ di Torino che aumenta le radiazioni del 13,5% in controtendenza. Il numero totale delle formalitÃ per ogni tipologia di veicolo raggiunge la cifra di 336.343 unitÃ durante il primo mese dell’anno.
I trasferimenti di proprietÃ escludendo le minivolture presentano una flessione giornaliera equivalente al 2,1% considerando la giornata lavorativa mancante. Il valore del mercato delle auto usateÂ rimane un pilastro per la economia delle famiglie a fronte della incertezza industriale automobilistica. La adozione di motori a batteria procede con ritmi graduali mentre i consumatori preferiscono la flessibilitÃ dei propulsori a doppia alimentazione.
Il totale delle radiazioni per ogni mezzo di trasporto registra un calo complessivo del 7,6% rispetto al corrispondente periodo solare. La rete dei concessionari gestisce i trasferimenti temporanei tramite le minivolture in attesa della rivendita definitiva al destinatario finale del prodotto.
Le 5 cose da sapere sulle Auto usate a gennaio 2026
- Il mercato dell’usato chiude gennaio 2026 con una contrazione del 6,8% rispetto allo scorso anno.
- Le auto ibride ed elettriche registrano una crescita costante tra le auto usate nonostante il calo generale delle transazioni.
- Il parco circolante continua a invecchiare con un incremento dei passaggi per vetture oltre i 20 anni.
- Le radiazioni calano del 6,9% evidenziando un tasso di sostituzione unitario pari allo 0,77.
- La regione Piemonte e la cittÃ di Torino mostrano andamenti locali contrastanti tra vendite e radiazioni.
Ultima modifica: 6 Febbraio 2026