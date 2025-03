ATFLOW una newco di importazione, con 3 nuovi Marchi auto e 70 punti di vendita

In un periodo di grande fermento, Autotorino, figura di spicco nel panorama automobilistico, dà vita ad ATFLOW, una newco interamente dedicata all’importazione. ATFLOW avvia la sua attività con una rete di 15 concessionari, comprendente 35 sedi tra vendita e assistenza, con l’obiettivo di raggiungere 30 partner e 70 punti vendita e assistenza entro la fine dell’anno. Il portafoglio brand iniziale di ATFLOW si presenta equilibrato, includendo INEOS, marchio premium britannico specializzato in fuoristrada, KGM, brand ibrido di origine coreana, e XPENG, azienda cinese high-tech con vocazione premium.

Strategia e visione di ATFLOW

Alla guida di ATFLOW si trova Mattia Vanini, affiancato da un team di professionisti di rilievo come Radek Jelinek, Gian Leonardo Fea e Luca Ronconi. Autotorino ha individuato nell’importazione una naturale opportunità di espansione nel settore. ATFLOW nasce quindi come logica conseguenza, una realtà indipendente posseduta al 100% da Autotorino e focalizzata sull’importazione e distribuzione di nuove marche. La presidenza di ATFLOW è affidata a Mattia Vanini. Il percorso di ATFLOW ha avuto inizio oltre due anni fa, con un’attività di ricerca volta a comprendere le nuove tecnologie nel comparto auto e il potenziale di nuovi costruttori in ottica europea, tenendo conto delle esigenze attuali dei clienti.

Centralità del dealer e offerta di brand

Forte di una profonda conoscenza delle dinamiche del mercato e della qualità dei marchi selezionati, ATFLOW pone il dealer al centro della propria strategia di sviluppo, ritenendolo il fulcro della relazione con la clientela e con il territorio. L’intento è di fornire ai partner una gamma di brand capace di assicurare una prospettiva solida in termini di continuità e redditività, e ai clienti una rete formata da imprenditori in grado di offrire eccellente consulenza e assistenza con un’adeguata copertura nazionale. ATFLOW si propone a tutti gli stakeholder come interlocutore competente e accessibile, caratterizzato da una struttura agile, reattiva e altamente professionale, e si avvale di partner tecnologici e finanziari di alto livello.

Il portafoglio marchi di ATFLOW

Il brand portfolio di partenza include INEOS Automotive, un’icona moderna di radici britanniche, un marchio alto di gamma, solido e distintivo, rivolto a un pubblico esigente e raffinato.

Forte del sostegno del gruppo INEOS, è ideale per chi cerca design iconico, contenuti tecnici e affidabilità. KGM (KG Mobility), erede dell’esperienza SsangYong, oggi parte di un gruppo coreano solido, offre una gamma prodotti estesa con propulsori benzina, diesel, elettrici e presto full-hybrid, garantendo un ottimo rapporto qualità/prezzo e grande affidabilità grazie a una specializzazione nel settore Suv.

XPENG, tra i principali attori cinesi nel panorama dei NEV (New Energy Vehicles), è un’azienda tecnologica all’avanguardia nella robotica e nelle soluzioni di mobilità avanzata, inclusa l’auto volante in arrivo in Cina. XPENG propone una gamma di vetture premium che si distinguono per design, qualità e performance.

Obiettivi e profilo di ATFLOW

“ATFLOW nasce con l’ambizione di diventare un punto di riferimento autorevole e innovativo nel panorama distributivo europeo. Ci muove la convinzione che, insieme a partner appassionati e preparati, costruiremo un progetto solido e duraturo, capace di generare valore concreto per l’intero l’ecosistema: clienti, dealer e stakeholder” ha dichiarato Mattia Vanini, Presidente di ATFLOW.

Nel suo percorso di crescita, ATFLOW si caratterizza per un’offerta di brand in grado di assicurare continuità e redditività, una profonda conoscenza del settore ancorata al mercato, una rete in rapida espansione formata da imprenditori capaci di offrire consulenza e assistenza di alto livello con una buona copertura del territorio nazionale, e piattaforme e servizi per un efficace supporto operativo ai dealer e per una customer experience qualificata.

ATFLOW in pillole

è una newco di Autotorino dedicata all’importazione di auto. punta ad avere 30 partner e 70 punti vendita e assistenza entro fine anno. il portafoglio brand iniziale include INEOS, KGM e XPENG. Mattia Vanini è il Presidente. la rete di partenza di conta 15 dealer con 35 filiali. INEOS è un marchio premium britannico specializzato in fuoristrada. KGM (KG Mobility) è un marchio mainstream di origine coreana con una gamma completa di propulsori. XPENG è un’azienda cinese high-tech produttrice di veicoli elettrici premium. L’azienda considera il dealer il cuore pulsante della relazione con il cliente. ATFLOW si propone come interlocutore competente e accessibile nel settore.

Leggi ora: le news motori

Ultima modifica: 31 Marzo 2025