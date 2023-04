Apple, Sony e Xiaomi: le aziende tech entrano nel settore delle auto elettriche

I produttori di smartphone di ultima generazione, sempre più veloci e connessi, stanno cambiando rotta e puntano ad affermarsi anche nell’industria automobilistica. Le grandi aziende specializzate nell’elettronica di massa come Apple, Sony e Xiaomi stanno investendo sulla mobilità sostenibile, sviluppando auto elettriche innovative.

Il legame tra l’auto elettrica e lo smartphone è evidente: entrambi richiedono batterie, reti e connettività per funzionare. Le moderne vetture, sia che siano endotermiche, ibride leggere, plug-in o completamente elettriche, hanno un elemento comune, ovvero l’energia. Questa fonte consente a ogni veicolo elettrico di muoversi, connettersi e comunicare con il mondo esterno.

Apple Car: il progetto dell’azienda di Cupertino

Apple, noto produttore di smartphone, da tempo sta lavorando allo sviluppo di un’auto elettrica rivoluzionaria, connessa e autonoma, seguendo l’esempio di altri colossi dell’elettronica. L’azienda di Cupertino si è posizionata tra le prime nel settore degli smartphone a dimostrare interesse per il mercato automobilistico. Le ricerche e gli studi effettuati in questo periodo stanno portando alla creazione di un SUV elettrico, che potrebbe essere lanciato sul mercato nel 2025.

Si tratterebbe di un veicolo di medie dimensioni con un’autonomia di oltre 700 chilometri. Tuttavia, ciò che differenzierà l’Apple Car dalle numerose auto elettriche attualmente disponibili saranno gli ADAS di livello 5, ovvero tecnologie in grado di consentire spostamenti completamente autonomi, senza alcuna necessità di intervento da parte del guidatore. Per realizzare questo ambizioso progetto, Apple sta sviluppando una collaborazione con Nissan, dopo aver valutato diverse partnership con Hyundai e Kia.

Sony pronta a fare concorrenza a Tesla cona la “Vision S”

Un’altra azienda che sta investendo nella creazione di un’auto elettrica è la Sony, che ha presentato di recente il proprio prototipo con il nome di Vision S. A primo impatto, il modello proposto dalla Sony sembra essere un’alternativa alla famosa auto elettrica Tesla S, e ad assomigliarsi è anche il nome.

Si tratta di una elegante berlina che utilizza un doppio motore elettrico, il quale sviluppa una potenza di 500 cavalli. Anche in questo caso, come per l’Apple Car, l’obiettivo è quello di mettere sul mercato un’auto con la guida autonoma. Mentre è si sta lavorando anche alla produzione di un SUV (Vision S 02), presentato al al CES di Las Vegas.

Xiaomi conferma la produzione della sua prima auto elettrica

Lo sviluppo di Xiaomi nel settore delle automobili a energia elettrica è tra quelli più avanzati. L’azienda cinese ha confermato che la fabbricazione del suo primo modello elettrico inizierà dalla prima metà del 2024. La notizia proviene direttamente da Lei Jun, co-fondatore e amministratore delegato dell’azienda, che durante un discorso al parlamento cinese ha dichiarato: «La produzione di automobili di Xiaomi è progredita oltre le aspettative e i prototipi hanno recentemente completato con successo i test invernali». Il dirigente ha evidenziato che la sua impresa ha investito oltre 3 miliardi di yuan, pari a circa 405 milioni di euro, in tale iniziativa.

Il colosso cinese starebbe lavorando a quattro modelli, e l’obiettivo sembra essere quello di lanciarli tutti entro il 2027. La prima auto elettrica firmata Xiaomi dovrebbe essere il modello MS11, una berlina, che secondo la stampa asiatica potrebbe essere proposta in due versioni: una con batterie Blade di BYD e l‘altra con le Qilin Battery di CATL, ma al momento le sue caratteristiche tecniche sembrano essere top secret.

Ultima modifica: 20 Aprile 2023