Alfa Romeo Junior elettrica, da 149 euro al mese. Offerta di fine anno

Lâ€™ingresso nel mondo delle auto al 100% a batteria del Biscione passa da una proposta concreta. Alfa Romeo Junior elettrica diventa protagonista di una promozione valida fino al 31 dicembre 2025, pensata per ampliare lâ€™accesso alla mobilitÃ  a zero emissioni.

La formula riguarda lâ€™allestimento base da 156 cavalli e apre le porte a un crossover compatto che punta su design, tecnologia e identitÃ  stilistica. Il prezzo promozionale scende a 24.570 euro, grazie agli incentivi statali disponibili.

Alfa Romeo Junior

Incentivi statali e formula finanziaria

Lâ€™offerta prevede un anticipo di 1.180 euro, seguito da 36 canoni mensili da 149 euro. La rata finale raggiunge 20.986 euro, con Tan 2,99% e Taeg 4,41%. La proposta include la rottamazione di unâ€™auto omologata fino a Euro 5.

Gli incentivi statali arrivano fino a 11.000 euro con Isee inferiore a 30.000 euro. Il contributo scende a 9.000 euro nella fascia Isee tra 30.000 e 40.000 euro. Il listino ufficiale parte da 39.500 euro.

Alfa Romeo Junior Veloce prova pista strada 49 700x466

Design e abitacolo tecnologico

Alfa Romeo Junior elettrica adotta cerchi in lega da 18 pollici, fari Full Led adattivi e lo scudetto Leggenda con Biscione. Il corpo vettura misura 4,173 metri in lunghezza, 1,981 metri in larghezza e 1,532 metri in altezza.

Lâ€™abitacolo propone sedili in tessuto Icona, volante in ecopelle e display centrale da 10,25 pollici. Il quadro strumenti digitale riprende il classico cannocchiale Alfa Romeo. Presenti Apple CarPlay, Android Auto, ricarica wireless e sistemi di assistenza alla guida.

Motore elettrico e autonomia

Sotto il cofano di Alfa Romeo Junior elettricaÂ  lavora unâ€™unitÃ  elettrica da 156 cavalli e 260 Nm di coppia. La batteria da 54 kWh garantisce 411 km di autonomia nel ciclo Wltp, con consumo medio di 15,1 kWh/100 km.

Alfa Romeo Junior e1758274786114 700x418

Lâ€™accelerazione 0-100 km/h richiede 9 secondi, mentre la velocitÃ  massima raggiunge 150 km/h. La ricarica in AC 11 kW completa il ciclo in 5 ore e 45 minuti. In DC 100 kW, il passaggio 20-80% avviene in 27 minuti.

Le 5 cose da sapere sulla offerta di Alfa Romeo Junior elettrica

  1. Parte da 149 euro al mese fino al 31 dicembre 2025.
  2. Gli incentivi statali arrivano fino a 11.000 euro con rottamazione.
  3. Il motore eroga 156 cavalli con 411 km di autonomia Wltp.
  4. La batteria da 54 kWh supporta ricarica rapida DC 100 kW.
  5. Il prezzo di listino ufficiale Ã¨ pari a 39.500 euro.

Ultima modifica: 22 Dicembre 2025

