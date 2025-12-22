Alfa Romeo Junior elettrica, da 149 euro al mese. Offerta di fine anno

Lâ€™ingresso nel mondo delle auto al 100% a batteria del Biscione passa da una proposta concreta. Alfa Romeo Junior elettrica diventa protagonista di una promozione valida fino al 31 dicembre 2025, pensata per ampliare lâ€™accesso alla mobilitÃ a zero emissioni.
La formula riguarda lâ€™allestimento base da 156 cavalli e apre le porte a un crossover compatto che punta su design, tecnologia e identitÃ stilistica. Il prezzo promozionale scende a 24.570 euro, grazie agli incentivi statali disponibili.
Incentivi statali e formula finanziaria
Lâ€™offerta prevede un anticipo di 1.180 euro, seguito da 36 canoni mensili da 149 euro. La rata finale raggiunge 20.986 euro, con Tan 2,99% e Taeg 4,41%. La proposta include la rottamazione di unâ€™auto omologata fino a Euro 5.
Gli incentivi statali arrivano fino a 11.000 euro con Isee inferiore a 30.000 euro. Il contributo scende a 9.000 euro nella fascia Isee tra 30.000 e 40.000 euro. Il listino ufficiale parte da 39.500 euro.
Design e abitacolo tecnologico
Alfa Romeo Junior elettrica adotta cerchi in lega da 18 pollici, fari Full Led adattivi e lo scudetto Leggenda con Biscione. Il corpo vettura misura 4,173 metri in lunghezza, 1,981 metri in larghezza e 1,532 metri in altezza.
Lâ€™abitacolo propone sedili in tessuto Icona, volante in ecopelle e display centrale da 10,25 pollici. Il quadro strumenti digitale riprende il classico cannocchiale Alfa Romeo. Presenti Apple CarPlay, Android Auto, ricarica wireless e sistemi di assistenza alla guida.
Motore elettrico e autonomia
Sotto il cofano di Alfa Romeo Junior elettricaÂ lavora unâ€™unitÃ elettrica da 156 cavalli e 260 Nm di coppia. La batteria da 54 kWh garantisce 411 km di autonomia nel ciclo Wltp, con consumo medio di 15,1 kWh/100 km.
Lâ€™accelerazione 0-100 km/h richiede 9 secondi, mentre la velocitÃ massima raggiunge 150 km/h. La ricarica in AC 11 kW completa il ciclo in 5 ore e 45 minuti. In DC 100 kW, il passaggio 20-80% avviene in 27 minuti.
Le 5 cose da sapere sulla offerta di Alfa Romeo Junior elettrica
- Parte da 149 euro al mese fino al 31 dicembre 2025.
- Gli incentivi statali arrivano fino a 11.000 euro con rottamazione.
- Il motore eroga 156 cavalli con 411 km di autonomia Wltp.
- La batteria da 54 kWh supporta ricarica rapida DC 100 kW.
- Il prezzo di listino ufficiale Ã¨ pari a 39.500 euro.
Ultima modifica: 22 Dicembre 2025