Alfa Romeo, un nuovo modello per il 2028, in arrivo l’erede di Giulietta e 147

Alfa Romeo fa sempre discutere. E sperare. Un lettore della rivista Quattroruote esprime preoccupazione verso la sparizione delle berline compatte.

Il timore riguarda la trasformazione della futura erede di 147 e Giulietta in ruote alte sportive. Un altro Suv?

Lettera aperta di un Alfista appassionato

Filippo Piatti guida una Giulietta del 2014 con 200.000 km percorsi. L’automobilista chiede ai vertici Stellantis il lancio di una due volumi aggressiva capace di sfidare la concorrenza tedesca sul mercato.

Le parole del numero uno del Marchio

Santo Ficili, CEO Alfa Romeo e Maserati, rassicura gli appassionati sulla natura del veicolo: “arriverÃ successivamente una nuova vettura di segmento C che raccoglierÃ idealmente l’ereditÃ di modelli come 147 e Giulietta.”

Niente configurazione da crossover

Il manager esclude una forma rialzata per la vettura in sviluppo: “Non sarÃ un SUV. SarÃ una reinterpretazione moderna di quel concetto di automobile che ha contribuito a costruire il legame speciale tra Alfa Romeo“.

Valori storici

La promessa aziendale garantisce un prodotto dinamico e fedele alla storia: “SarÃ una vera Alfa Romeo: bella, innovativa, emozionante da guidare e fedele ai valori che hanno reso il nostro marchio unico nel mondo.”

Progetti futuri del piano industriale

La strategia comprende la sostituzione di Tonale entro il 2027 con un modello fabbricato a Melfi. Il gruppo lavora alla creazione di edizioni limitate collezionabili per mantenere elevato il valore del brand.

Passione e sostenibilitÃ economica

Le decisioni di Alfa Romeo devono far convivere uniscono l’anima sportiva dei modelli alle esigenze finanziarie globali.

La clientela richiede soluzioni moderne capaci di trasmettere sensazioni guida uniche su strada.

L’Alfa Ã¨ sempre al centro dell’attenzione, e della passione, di molti automobilisti.

Le 5 cose da sapere sulla nuova Alfa Romeo

Un lettore scrive a Quattroruote chiedendo un’erede per la Giulietta. Santo Ficili conferma l’arrivo di un modello compatto di segmento C. La vettura non sarÃ un SUV mantenendo l’impostazione tradizionale. Il piano Stellantis prevede il rinnovo di Tonale entro il 2027 a Melfi. La produzione punterÃ su emozioni guida e design distintivo.

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Ultima modifica: 3 Settembre 2026