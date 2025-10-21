1000 Miglia 2026, informazioni e programma della “corsa piÃ¹ bella del mondo”

La leggendaria rievocazione si appresta a celebrare la sua 44Âª edizione. La 1000 Miglia 2026, ricorda le prime 12 gare di velocitÃ . Il tracciato confermato segue il tradizionale disegno a otto. Esso prevede lâ€™incontro del percorso di salita con quello di discesa a Ferrara.

Lâ€™inizio della competizione Ã¨ fissato per martedÃ¬ 9 giugno. Il gran finale avverrÃ  sabato 13 giugno con il ritorno a Brescia. Cinque memorabili giornate di sfida attendono le automobili iscritte.

1000 Miglia 2026

1000 Miglia 2026, prima e seconda frazione: laghi e passi montani

Oltre 400 raritÃ  automobilistiche prenderanno il via. La partenza da Brescia avverrÃ  nel tardo mattino del 9 giugno. Il convoglio si dirigerÃ  inizialmente verso la Valle Trompia. La carovana attraverserÃ  anche la Valle Gobbia. Il primo pasto previsto in gara si terrÃ  nella localitÃ  di Lumezzane. Dopo la sosta, si affronterÃ  il suggestivo Passo del Cavallo. L’altitudine del valico supera i 700 metri. L’itinerario prosegue in Valle Sabbia e tocca il Lago di Garda. Il termine della prima frazione Ã¨ stabilito a Padova.

La seconda giornata, mercoledÃ¬ 10 giugno, vedrÃ  la traversata da Est a Ovest. L’itinerario include i centri urbani di Padova e Ferrara. Si prevede una sosta per il pranzo a Modena. Il tragitto tocca anche Reggio Emilia. Il superamento del Passo dellâ€™Abetone Ã¨ previsto nel pomeriggio. La conclusione della tappa raggiungerÃ  i palazzi Liberty di Montecatini Terme.

1000 Miglia 2026 2 700x467

1000 Miglia 2026, la svolta e i luoghi d’arte

GiovedÃ¬ 11 giugno prenderÃ  il via la terza tappa cruciale. Le automobili abbandoneranno Montecatini per la Versilia. Si attraverserÃ  Pietrasanta, un polo internazionale per lâ€™arte. Tale centro Ã¨ un museo a cielo aperto di scultura. Pietrasanta fu inclusa tra le finaliste per Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027. Piazza del Campo a Siena accoglierÃ  l’irrinunciabile pausa pranzo. Il tragitto proseguirÃ  costeggiando i laghi di Vico e Bolsena. L’arrivo a Roma segnerÃ  l’emblematico giro di boa della manifestazione.

La risalita verso i territori del Nord caratterizzerÃ  venerdÃ¬ 12 giugno. Il passaggio risulterÃ  particolarmente suggestivo attraverso Assisi. La cittÃ  Ã¨ dedicata al Patrono dâ€™Italia, San Francesco. Il 2026 commemorerÃ  l’ottavo centenario della morte del Santo. Lasciati i luoghi religiosi, il convoglio giungerÃ  alla cittadina medievale di Gubbio. Il pranzo sarÃ  ospitato nella splendida Gubbio. Il percorso attraverserÃ  la maestosa Gola del Furlo. La destinazione finale della giornata Ã¨ la cittÃ  di Rimini. Rimini ospiterÃ  l’ultima notte di gara prevista.

1000 Miglia 2026 3 700x467

1000 Miglia 2026, il ritorno trionfale verso la cittÃ  d’origine

Sabato 13 giugno rappresenta la quinta e ultima giornata. La partenza lascerÃ  la costa Adriatica. Le auto passeranno attraverso le Saline di Comacchio e Cervia. La direzione successiva sarÃ  Ferrara. LÃ¬ si intersecherÃ  il tragitto percorso allâ€™andata. L’ultima sosta pranzo in gara avverrÃ  nella storica cittÃ  di Mantova.

Durante l’intero viaggio, saranno disputate circa 140 Prove Cronometrate. Molte localitÃ  e siti inclusi nel Patrimonio UNESCO verranno toccati. L’arrivo ufficiale a Viale Venezia, a Brescia, decreto la chiusura della 1000 Miglia 2026. L’apertura delle iscrizioni per gli equipaggi avverrÃ  il 4 novembre prossimo.

5 cose da sapere su 1000 Miglia 2026

  1. La rievocazione storica, giunta alla 44Âª edizione, si svolgerÃ  in cinque giornate di gara, dal 9 al 13 giugno.
  2. Il tracciato mantiene la tradizionale forma “a otto”, ispirata alle prime 12 edizioni della corsa di velocitÃ .
  3. Le cittÃ  di tappa per la notte includono Padova, Montecatini Terme, Roma e Rimini.
  4. La tappa del 12 giugno attraverserÃ  Assisi, dove nel 2026 si celebrerÃ  l’ottavo centenario della morte di San Francesco.
  5. I partecipanti dovranno affrontare circa 140 Prove Cronometrate prima del traguardo finale a Brescia.

Ultima modifica: 21 Ottobre 2025

