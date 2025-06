Motor Valley Fest, gli eventi del 6 giugno

Motor Valley Fest, evento cardine per il settore automobilistico, prosegue a Modena con un calendario denso di appuntamenti fino all’8 giugno 2025. La giornata di venerdì 6 giugno si annuncia ricca di approfondimenti, dedicati a temi cruciali per l’evoluzione del comparto. I dibattiti verteranno su investimenti nell’innovazione, l’emergere di nuovi paradigmi digitali per il business come MaaS (Mobility as a Service) e OTA (Online Travel Agencies), e l’apprezzamento del patrimonio culturale legato alle auto d’epoca. Saranno inoltre previsti spazi specifici per discutere il ruolo del capitale umano e le strategie di formazione nel contesto industriale che cambia. La giornata si concluderà con un confronto su sostenibilità, normative ESG, il concetto di lusso esperienziale e le potenzialità del motorsport digitale.

Il Motor Valley Fest non è solo confronto tecnico, ma anche celebrazione del patrimonio e scoperta. I Talent Talk proseguono al Teatro del Collegio San Carlo, offrendo tredici occasioni di dialogo tra studenti, istituzioni accademiche e grandi aziende del settore. Per gli appassionati di storia motoristica, il Museo Horacio Pagani accoglie i visitatori fino all’8 giugno con tour guidati e esplorazioni della fabbrica, accessibili su prenotazione, anche tramite un servizio navetta da Castelfranco Emilia.

Il Museo Stanguellini offre visite su prenotazione nella sua storica officina. Lo showroom Maserati propone un percorso tra l’eredità storica del marchio e le prospettive future. Da sabato 7 a domenica 8 giugno è inoltre prevista la riapertura straordinaria della Collezione Umberto Panini APS. L’arte si fonde con il mondo dei motori al Motor Valley Fest grazie alla mostra antologica di Donato Piccolo, che si arricchisce con l’installazione “Organic motor down machine”, includendo una visita guidata e un laboratorio per bambini sabato 7 giugno.

La sera di venerdì 6 giugno, alle 21.00, il Cinema Arena ospiterà l’anteprima nazionale del documentario “Ferrari – Fury and the Monster“, un omaggio a Mauro Forghieri, figura chiave nella storia delle corse Ferrari.

In provincia, Formigine rende tributo alla Motor Valley con l’inaugurazione di una targa dedicata alla Scuderia Serenissima, una messa in ricordo dei meccanici di Formula 1 e una conferenza intitolata “Formula 1: ieri e oggi”, accompagnata dalla proiezione del docufilm su Forghieri. La manifestazione riceve il sostegno di diverse istituzioni e partner, tra cui Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Unioncamere Emilia-Romagna, Camera di Commercio di Modena e Fondazione di Modena.

