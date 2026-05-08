A Modena dal 28 maggio si parlerÃ  del lavoro delle nuove generazioni

Il Motor Valley Fest trasforma i Modena in un centro di attrazione per i giovani talenti appassionati di meccanica. Si parla del lavoro del futuro.
Le date comprese tra il 28 ed il 31 maggio accolgono la 8 edizione della manifestazione dedicata alla mobilitÃ del domani. Gli incontri tecnici permettono un confronto diretto tra le imprese della Terra dei Motori ed i ricercatori delle universitÃ nazionali.
Talent talk, lavoroÂ e professioni emergenti
I Talent Talk occupano il palco del Teatro del Collegio San Carlo durante le giornate di giovedÃ¬ e venerdÃ¬. I rappresentanti di Ferrari, Lamborghini, Ducati e Pagani illustrano la evoluzione delle competenze necessarie per operare nel settore automobilistico moderno.
Le aziende Dallara ed HPE Group partecipano alla discussione insieme ai team di MUNER e dei consulenti di Accenture. La partecipazione agli eventi risulta gratuita previa iscrizione digitale presso la pagina ufficiale del sito della fiera emiliana.
Formula SAE in Piazza Grande
Il cuore della cittÃ ospita i prototipi della Formula SAE mettendo in mostra il design ingegneristico di 16 squadre studentesche. 11 atenei italiani quali il Politecnico di Milano e la Sapienza di Roma espongono i risultati di mesi di progettazione.
Gli studenti dei reparti corse di Bologna, Ferrara e Messina interagiscono con gli addetti ai lavori presenti nel centro storico. La Motor Valley University of Emilia-Romagna offre servizi di orientamento per la formazione dei profili tecnici di alto livello.
Lo sviluppo di soluzioni per la sostenibilitÃ ambientale guida le attivitÃ dei ragazzi impegnati nella creazione di veicoli da competizione. La Regione Emilia-Romagna promuove il dialogo tra il mondo della ricerca ed il mercato occupazionale in continua trasformazione.
I progetti di startup innovative trovano spazio dentro la cornice del festival favorendo la nascita di nuove opportunitÃ di lavoro e carriera.
Il successo della iniziativa risiede nella capacitÃ di unire la passione sportiva alla concretezza delle proposte formative ed industriali offerte. Ogni singolo appuntamento del festival contribuisce alla crescita del talento ed alla competitivitÃ del settore dei trasporti nazionali.
Le 5 cose da sapere sull’evento, il lavoro e le future generazioni
- Il Motor Valley Fest si tiene a Modena dal 28 al 31 maggio 2026 focalizzandosi sulle nuove professioni della mobilitÃ .
- 10 Talent Talk permettono agli studenti di incontrare i vertici di Ferrari, Lamborghini, Ducati e Pagani presso il Collegio San Carlo.
- Piazza Grande accoglie 16 team della Formula SAE con 11 universitÃ italiane per mostrare prototipi di design ingegneristico avanzato.
- MUNER ed ITS MAKER Academy offrono servizi gratuiti di orientamento scolastico e professionale per i giovani appassionati di meccanica.
- Le iscrizioni ai seminari tecnici, propedeutici al lavoro,Â risultano gratuite e disponibili sul sito ufficiale della manifestazione motoristica della Regione Emilia-Romagna.
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Ultima modifica: 8 Maggio 2026