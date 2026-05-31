70.000 visitatori per la VIII edizione della festa dei motori a Modena

L’8° edizione del Motor Valley Fest accende Modena celebrando il superamento di 70.000 visitatori collezionate nell’Emilia più passionale.
Il pubblico affolla l’Accademia Militare per il Best of Motor Valley con vetture Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati, Dallara e Pagani unito a sfilate che mostrano il 26° Concours d’Elégance Trofeo Salvarola Terme e la storica Auto Avio Costruzioni 815.
“L’ottava edizione del Motor Valley Fest conferma la solidità e la visione dell’ecosistema Motor Valley: un modello unico che dimostra come la capacità di mettere in rete persone, imprese, competenze e territori sia il vero motore della crescita” commenta il CEO Dallara Andrea Pontremoli.
Università e tecnologia digitale
Piazza Grande ospita il villaggio della Formula SAE, acronimo di Society of Automotive Engineers, nel quale 11 università italiane e 16 team affrontano i Talent Talk organizzati col consorzio MUNER, sigla di Motorvehicle University of Emilia-Romagna.
La Sim Racing Arena Lenovo offre emozioni affiancando il concorso Driving Innovation Hackathon vinto da Origin 37.14 con materiali a memoria di forma e gli ospiti scoprono Piacere Modena celebrando l’unione tra esperienze fisiche e digitali davanti a reporter di USA e Giappone.
Le 5 cose da sapere su Motor Valley Fest 2026 e i suoi visitatori
- L’evento accoglie un numero superiore a 70.000 visitatori giunti a Modena da vari paesi esteri.
- Il Cortile d’Onore dell’Accademia Militare raduna i veicoli sportivi dei costruttori della Terra dei Motori emiliano-romagnola.
- Un totale di 16 squadre si sfidano in gare ingegneristiche mostrando prototipi nati nei laboratori italiani.
- I simulatori virtuali collegano il mondo dei videogiochi alle dinamiche reali della guida agonistica.
- Il concorso Driving Innovation Hackathon premia idee giovanili applicate alla mobilità del futuro sostenibile.
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Ultima modifica: 31 Maggio 2026