MIMO 2026, supercar e adrenalina gratis a Monza

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L’Autodromo Nazionale Monza accoglie il Milano Monza Motor Show (MIMO) durante le date comprese tra il 26 ed il 28 giugno 2026.

L’ingresso gratuito permette ad ogni appassionato di ammirare le supercar ed le hypercar esclusive del mondo intero presenti nel paddock.

Le vetture iconiche sfilano sopra le storiche sopraelevate e sul tracciato di Formula 1 regalando uno spettacolo di immagini per il pubblico.

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La kermesse espone prototipi, one-off e modelli di nuova generazione per raccontare la tecnologia unita alla emozione della guida sportiva.

Test drive e sopraelevata!

Gli amanti del brivido salgono a bordo dei modelli di punta per affrontare test drive carichi di adrenalina lungo la pista brianzola.

Il passaggio sopra le vecchie pendenze in cemento armato rappresenta il punto di forza della esperienza di guida del Marchio partecipante.

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Le zone dei box diventano un villaggio attivo dove toccare con mano la ingegneria ed il design della industria meccanica contemporanea globale.

La Supercar Parade attraversa il circuito stradale offrendo uno scenario irripetibile per i collezionisti e per i visitatori della fiera estiva.

Mimo Electric area e mobilitÃ  del futuro

La MIMO Electric Area occupa lo spazio centrale del Paddock 1 portando la attenzione sopra la mobilitÃ  elettrica e la innovazione.

I visitatori provano mezzi a zero emissioni sfruttando la rete di ricarica rapida installata dentro il confine della struttura sportiva della nazione.

La Journalist Parade apre la carovana venerdÃ¬ 26 giugno con una fila di veicoli a corrente ed ibridi plug-in (PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle).

Time Attack e sfide in pista

Le gare contro il tempo del Time Attack scaldano l’asfalto mettendo alla prova la forza dei cavalli e la performance dei piloti.

Il gruppo di Track4fun coordina le sessioni di trackday permettendo ai proprietari di auto potenti di correre nel tempio della velocitÃ .

Il portale internet milanomonza.com offre i dettagli per definire la partecipazione durante il fine settimana di festa della passione per il motore.

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Le 5 cose da sapere sul MIMO

  1. Il MIMO 2026 si svolge presso l’Autodromo Nazionale Monza dal 26 al 28 giugno con ingresso gratuito per tutti i visitatori.
  2. Il pubblico prova le novitÃ  automobilistiche lungo percorsi dedicati che includono le storiche ed iconiche pendenze delle sopraelevate del circuito.
  3. La Electric Area ospita i modelli a zero emissioni offrendo test drive supportati da una infrastruttura di ricarica veloce nel paddock.
  4. La Journalist Parade inaugura la fiera venerdÃ¬ 26 giugno coinvolgendo i media internazionali al volante di mezzi elettrici ed ibridi plug-in.
  5. Le competizioni Time Attack ed i turni di Track4fun garantiscono lo spettacolo in pista esaltando la potenza dei cavalli delle vetture sportive.

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Ultima modifica: 29 Aprile 2026

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