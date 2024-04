Future of joy by BMW Design, 65.000 visitatori alla installazione

Grande successo nel contesto di una Milano Design Week 2024 da record, sono stati oltre 65.000 i visitatori accorsi a vedere l’installazione “Future of joy by BMW Design”, ospitata presso la House Of BMW di via Monte Napoleone 12, luogo scelto come “casa” da BMW un anno fa e da allora diventato un punto di riferimento per la città di Milano e non solo. Uno spazio magico per il brand dove l’alta tecnologia e il contatto umano dialogano ogni giorno, grazie all’incontro fra circolarità, innovazione e creatività.

La House of BMW ha ospitato talk, serate a tema, incontri con artisti e grand chef per costruire insieme una visione valoriale del mondo di domani non soltanto in termini di libertà di movimento ma anche di responsabilità sociale, eccellenza imprenditoriale, arte e cultura. Tantissimi i giovani intervenuti per immergersi nel mondo del brand.

L’installazione “Future of joy by BMW Design” è stata un’esperienza unica che ha catturato l’immaginazione di tutti i visitatori, che hanno avuto l’opportunità di scoprire il mondo della BMW Vision Neue Klasse e l’innovazione, lo stile e la tecnologia all’avanguardia che caratterizzano questo straordinario prototipo che prefigura un’offensiva di prodotto di 6 nuovi modelli prevalentemente elettrici che arriveranno sul mercato già a partire dal prossimo anno.

Le parole di Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia:

“La Milano Design Week è un evento di grande importanza per noi, in quanto ci permette di condividere la nostra visione di design e innovazione con un pubblico appassionato. Siamo estremamente grati ai 65.000 visitatori che hanno visitato la nostra House of BMW per vedere l’installazione ‘Future of joy by BMW Design’ e siamo orgogliosi del successo ottenuto dalla BMW Vision Neue Klasse. Con la sua estetica futuristica e la tecnologia all’avanguardia, la BMW Vision Neue Klasse incarna l’essenza del marchio BMW e l’impegno del brand per un futuro sempre più digitale e circolare.”

BMW Design, l’ultima perla riceve un premio

Durante la Milano Design Week 2024, la BMW Vision Neue Klasse ha anche ricevuto il prestigioso Car Design Award 2024 nella sezione Concept Cars, un riconoscimento che conferma l’eccellenza del design e l’innovazione che caratterizzano il vision vehicle e sottolinea l’impegno costante del BMW Group nel plasmare il futuro della mobilità.

