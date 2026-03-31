Fiat, IED e ISIA per la la citycar italiana, la Panda di domani

FiatIl apre le porte del domani coinvolgendo i giovani talenti delle accademie nazionali per immaginare la mobilità urbana del futuro.

La collaborazione tra Fiat e le scuole IED (Istituto Europeo di Design) di Torino e ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Roma mira a creare modelli compatti. Gli studenti ricevono il compito di interpretare i valori storici del Marchio attraverso schizzi e prototipi capaci di unire funzionalità e carattere.

Fiat, IED e ISIA, dialogo tra maestri e nuove promesse

Un confronto tra generazioni diverse vede come protagonisti il maestro Giorgetto Giugiaro ed il responsabile dello stile della Casa François Leboine. “Le due voci guidano gli studenti fornendo una ispirazione attraverso la loro impareggiabile esperienza nel campo della estetica” dichiara François Leboine, Fiat Head of Design.

I mentori guidano i ragazzi durante ogni fase creativa partendo dalle ricerche iniziali fino alla realizzazione della narrazione finale del prodotto. Le figure di spicco forniscono una guida preziosa ispirando gli studenti a definire l’alba di una inedita epoca per la percorrenza cittadina.

Fiat, IED e ISIA, filosofia essenziale e ingegno italiano

La filosofia ispiratrice riprende il concetto di Less is More che definisce la prima Panda nata dalla matita dello studio piemontese. Le soluzioni intelligenti puntano sopra la riduzione del peso e la scelta di materiali innovativi per garantire accessibilità economica alla utenza.

Ogni proposta deve rispettare i canoni di compattezza e gioia tipici delle vetture nate sotto lo scudetto della azienda nazionale. La ricerca della sostenibilità passa per una progettazione incentrata sull’uomo capace di trasformare il DNA del gruppo in emozioni concrete.

Fiat, IED e ISIA, appuntamento finale alla settimana del design

La collaborazione di IED Torino e ISIA Roma svela la visione degli artisti sopra la evoluzione cittadina e lo stile urbano. Il percorso di innovazione nel Piemonte prosegue con la realizzazione di un concept per la citycar del futuro.

Una commissione di esperti selezionerà tre finalisti pronti a mostrare le proprie opere durante la Milano Design Week nel mese di aprile.

Il pubblico osserverà la energia della sfida creativa attraverso una serie di video che documentano il lavoro svolto dentro le aule universitarie.

La integrazione tra la heritage ed il design contemporaneo garantisce la nascita di mezzi adatti alle necessità della popolazione mondiale.

Le 5 cose da sapere Fiat, IED e ISIA alla MDW

Fiat collabora con IED Torino e ISIA Roma per disegnare la citycar del futuro attraverso il talento dei giovani designer. Il progetto coinvolge Giorgetto Giugiaro e François Leboine come mentori d’eccezione per guidare la creatività degli studenti. La filosofia creativa Less is More della Panda originale ispira lo sviluppo di nuovi modelli funzionali ed accessibili. Una troupe cinematografica documenta la sfida creativa per mostrare al pubblico il processo di design dietro le quinte. I tre finalisti presenteranno i loro lavori durante un evento esclusivo alla Milano Design Week dal 20 al 26 aprile.

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Ultima modifica: 31 Marzo 2026