Fiat incontra il futuro dell’auto alla MDW 2026

Fiat protagonista nella metropoli lombarda che si trasforma nel centro del mondo creativo durante la Milano Design Week 2026 per mostrare nuove idee.
L’area di Tortona accoglie lo spazio espositivo denominato Ciao Futuro! presso le strutture del Magna Pars per raccontare la evoluzione urbana.
Il Costruttore torinese occupa la scena con una installazione che intreccia la storia passata alle visioni della mobilità dei tempi a venire.
Un tunnel simbolico accompagna i visitatori dentro una narrazione che svela il legame tra la Casa e la crescita delle città moderne.
I modelli iconici presenti riflettono la filosofia del design intelligente che ha permesso la motorizzazione di intere generazioni di automobilisti della nazione.
La Fiat 500 del 1957 brilla sotto i riflettori accanto alla Fiat Panda nata negli anni 80 per celebrare la essenzialità costruttiva.
Tali vetture rappresentano pilastri della circolazione popolare capaci di coniugare la bellezza funzionale alle necessità della vita quotidiana dentro le strade italiane.
Il Marchio esalta la capacità di trasformare oggetti meccanici in simboli culturali riconosciuti nel panorama internazionale del settore automobilistico globale odierno.
Design urbano e visioni studentesche
L’iniziativa coinvolge i talenti creativi provenienti dagli istituti IED (Istituto Europeo di Design) e ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) per il domani.
Le 3 proposte finaliste interpretano il DNA (acido desossiribonucleico – codice genetico aziendale) della compattezza attraverso forme audaci e soluzioni tecnologiche inedite.
Il pubblico partecipa alla selezione votando il progetto preferito per definire la direzione della estetica industriale del prossimo decennio produttivo imminente.
Lo scambio tra la tradizione artigianale e la innovazione digitale alimenta un dialogo aperto sopra lo stile dell’abitare gli spazi collettivi cittadini.
Calendario eventi e apertura al pubblico
Il sipario si alza il 21 aprile con un appuntamento riservato alla stampa per illustrare la leadership nel segmento delle utilitarie cittadine.
La esposizione accoglie i cittadini dalle ore 18:00 del primo giorno fino alla chiusura prevista per il 26 aprile sera conclusiva.
Gli orari di visita coprono la fascia tra le 10:00 e le 20:00 garantendo una fruizione ampia della esperienza immersiva proposta ai visitatori.
La visione di Fiat punta sopra la rilevanza sociale di un prodotto che modella la vita urbana da oltre un secolo di storia.
Le 5 cose da sapere su Fiat alla MDW 2026
- Fiat presenta Ciao Futuro alla Milano Design Week 2026 presso il Magna Pars in zona Tortona.
- Una installazione immersiva guida i visitatori attraverso un tunnel simbolico che connette il passato glorioso al domani urbano.
- Le icone storiche Fiat 500 del 1957 e Fiat Panda degli anni 80 testimoniano la evoluzione del design intelligente.
- Gli studenti degli istituti IED e ISIA espongono 3 progetti finalisti per definire la nuova estetica delle utilitarie compatte.
- Lo spazio rimane aperto al pubblico dal 21 al 26 aprile con orario continuato dalle 10:00 alle 20:00 per tutti.
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Ultima modifica: 13 Aprile 2026