Viaggi itineranti, 5 fughe segrete di coppia in camper

Yescapa, la piattaforma leader in Europa per la condivisione di veicoli ricreazionali, svela cinque viaggi italiani speciali, disegnando angoli intimi, nascosti e romantici, ideali per una fuga di coppia. Lontano dai percorsi turistici più battuti, cresce la ricerca di esperienze autentiche, di silenzio e di una piena immersione nella natura.

Con oltre il 51% dei viaggi effettuati da coppie, un incremento del 10% rispetto all’anno precedente, la “vanlife” si afferma come proposta per evadere dalla routine e riscoprire l’Italia più segreta, rispondendo a un bisogno di spostamenti sostenibili e personalizzati.

L’Altopiano di Rascino, nel Lazio, offre un rifugio tra i Monti del Cicolano a 1150 metri, un luogo dove il tempo ha un ritmo lento e naturale. Qui, il lago di origine meteorica e i pascoli brado creano un paesaggio sereno, ideale per una passeggiata meditativa o un picnic. Si può proseguire con un’escursione nella Riserva Naturale Monti della Duchessa, scoprendo grotte carsiche e faggete secolari, oppure visitare il Castello di Poggio Poponesco, per poi cenare a Fiamignano assaporando sapori locali come polenta concia e pecorino.

La Valle Argentina, nel cuore delle Alpi Liguri, è un angolo selvaggio e autentico, distante dalle tradizionali rotte estive. Estendendosi dal Monte Saccarello fino alle coste di Taggia, attraversa borghi medievali come Triora, il “paese delle streghe” con le sue storie antiche di processi e magie, Badalucco e Molini di Triora. La natura intatta, con boschi di faggi e castagni e torrenti cristallini, disegna uno scenario fiabesco, invitando a una scoperta lenta e contemplativa. Un’esperienza in van che unisce la magia montana alla vicinanza del mare, sapori genuini e l’atmosfera sospesa dei paesi arroccati.

L’Alta Val Maira, in Piemonte, è una valle alpina remota e meno conosciuta nelle Alpi Cozie, un rifugio per chi ricerca silenzio, aria pura e paesaggi intatti. Borghi di pietra come Elva e Chialvetta sembrano sospesi nel tempo, con architetture tradizionali e chiese affrescate. Sentieri panoramici si snodano tra pascoli e vallate profonde, offrendo scenari mozzafiato per passeggiate romantiche. La valle è molto accessibile per chi viaggia in camper, con aree di sosta attrezzate e punti panoramici dove godere della tranquillità.

Incastonata tra le Prealpi Carniche, la Val d’Arzino è una gemma nascosta del Friuli Venezia Giulia. Questa valle stretta e verdeggiante, scolpita nei millenni dal torrente Arzino, è il rifugio ideale per disconnettersi e riconnettersi con la natura. Le acque cristalline formano vasche naturali color smeraldo, perfette per bagni rigeneranti o un ascolto del silenzio. Il bosco di Pielungo offre cammini lenti, un invito al “forest bathing” e alla fotografia, mentre i borghi conservano un’anima autentica e discreta. Mete speciali per viaggi originali.

Infine, i Monti della Daunia in Puglia, ultime propaggini dell’Appennino, presentano un paesaggio collinare dove l’aria profuma di grano e legna. Qui, il romanticismo è rurale e sincero, con case in pietra, piazzette silenziose e osterie che sembrano uscite da un’altra epoca. Bovino, un borgo dal fascino distintivo, è solo uno dei tesori di questa zona, che offre sentieri tra cerri e querce nei dintorni di Faeto. La gastronomia, robusta e genuina, propone prodotti come il caciocavallo podolico e salumi locali. Yescapa, con una flotta di oltre 35.000 veicoli ricreazionali e un’assistenza stradale disponibile 24/7, facilita viaggi itineranti, un’opportunità per coppie che cercano oltre ai viaggi la serenità e l’autonomia.

Ultima modifica: 19 Giugno 2025