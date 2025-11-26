Moto in inverno, consigli e itinerari da non perdere

La stagione fredda induce molti centauri italiani a riporre la propria moto nel box, sospendendo la polizza RC. Lâ€™opzione consente di proteggere la copertura nei mesi caldi, come sottolineato da Verti, assicurazione digitale del Gruppo MAPFRE. La sospensione raggiunge 10 mesi o 11 per auto di interesse storico. Alcuni motociclisti perÃ² preferiscono continuare a guidare nonostante le basse temperature.

RC Moto Verti e uso invernale

Lâ€™arrivo del freddo porta numerosi centauri a limitare le uscite, sfruttando la sospensione RC. Verti ricorda che la direttiva UE 2021/2118 impone lâ€™obbligo assicurativo per moto ferme in spazi pubblici o condivisi per coprire il cosiddetto rischio statico. La moto deve quindi sostare in un box privato per consentire la sospensione.

Â«Prima di decidere se utilizzare la moto in inverno o se lasciarla allâ€™interno del box sospendendo la polizza RC, Ã¨ bene considerare con attenzione le normativeÂ» afferma Marco Buccigrossi, Digital Business Director di Verti.



Buccigrossi aggiunge: Â«La direttiva europea UE 2021/2118 in vigore in Italia dal dicembre 2023 vede lâ€™obbligo di assicurare la propria moto, seppur inutilizzata, quando viene lasciata in spazi pubblici o condivisi per coprire il cosiddetto rischio staticoÂ».

Conclude: Â«Chi sceglie di mettersi in sella durante lâ€™inverno dovrÃ ricordarsi che il codice della strada vieta la circolazione alle moto in presenza di neve o ghiaccio al suolo o durante una nevicata. Andare in moto puÃ² essere unâ€™esperienza bellissima anche con il freddo, ma la prudenza, la sicurezza e il buonsenso devono sempre avere la precedenzaÂ».

Abbigliamento tecnico invernale

La guida in inverno richiede capi adeguati. La protezione dal freddo parte da intimo termico traspirante, necessario per mantenere costante il calore corporeo. Strati intermedi come pile, giacche e pantaloni con piumino e membrana impermeabile garantiscono isolamento da umiditÃ e vento.

Guanti invernali, calze termiche, sottocasco, scaldacollo e passamontagna preservano sensibilitÃ e controllo. Stivali impermeabili mantengono i piedi asciutti anche dopo lunghe uscite.

Itinerari invernali da Nord a Sud

Lâ€™Italia offre percorsi scenografici anche in inverno, spesso privi del traffico estivo.

Lago di Garda

Il maggiore lago italiano propone panorami intensi anche durante i mesi freddi. La sponda bresciana conduce a quella veronese fino a Riva del Garda. La SP38, nota come Strada della Forra, scolpita nella roccia tra acqua e montagna, crea un tratto iconico, utilizzato anche in riprese cinematografiche.

Valico Forca dâ€™Acero

Il collegamento tra Ciociaria, Parco Nazionale dâ€™Abruzzo, Lazio e Molise tocca 1.538 metri di altitudine. Il percorso attraversa boschi fitti e scenari appenninici caratterizzati da colori accesi.

Costa tirrenica calabrese â€“ Riviera dei Cedri

Il tratto tra Tortora Marina e Cetrara segue 100 chilometri affacciati sul mare. Borghi, spiagge e cittÃ si susseguono lungo una linea costiera ricca di punti panoramici.

Manutenzione dopo le uscite

Il rientro richiede un lavaggio accurato per eliminare il sale distribuito sulle strade per contrastare il ghiaccio. La pulizia evita deterioramenti delle parti esposte.

Le 5 cose da sapere su moto e inverno secondo Verti

Sospensione RC fino a 10 mesi, 11 per le storiche. Obbligo assicurativo in spazi pubblici per rischio statico. Abbigliamento termico per mantenere controllo e sicurezza. Itinerari invernali con Lago di Garda, Forca dâ€™Acero e Riviera dei Cedri. Lavaggio finale necessario per rimuovere sale e prevenire corrosioni.

Leggi ora: le news motori

Ultima modifica: 26 Novembre 2025