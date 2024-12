La guida di CamperDays per i viaggi alla ricerca della neve

L’inverno offre l’opportunità di vivere la magia della neve in camper. Numerose destinazioni in Europa si prestano a questo tipo di viaggio, offrendo un mix di sport invernali, escursioni e paesaggi mozzafiato.

Ecco i consigli di CamperDays .

Gressoney Saint Jean e il Monte Rosa

Ai piedi del Monte Rosa, Gressoney Saint Jean è un piccolo villaggio alpino ideale per una vacanza in camper all’insegna della neve. Il paese, visitabile in un paio d’ore, permette di immergersi nella storia locale ammirando le tipiche “Stadel”, costruzioni rurali utilizzate in passato per proteggere i fienili dall’umidità . Da Gressoney Saint Jean si può raggiungere facilmente il comprensorio sciistico Monterosa Ski, con oltre 180 km di piste. Numerosi sono i percorsi per le escursioni con le ciaspole, come quello che conduce al Lago Gabiet, offrendo una vista spettacolare sul ghiacciaio del Monte Rosa.

L’incanto dell’Alpe di Siusi

L’Alpe di Siusi, in Trentino Alto Adige, è un altopiano che si estende ai piedi del Massiccio dello Sciliar. Gli amanti dello sci trovano qui un accesso privilegiato al comprensorio Dolomiti Superski, con 181 km di piste per tutti i livelli. Per i più esperti, l’Alpe di Siusi ospita uno degli snowpark più apprezzati d’Italia.

Un’esperienza da non perdere è il giro del lago Wuhnleger in camper, con vista sul gruppo del Catinaccio. Qui si può ammirare l’Enrosadira, fenomeno che tinge le pareti montuose di tonalità rosse e dorate al tramonto e all’alba.

Durante il periodo natalizio, il borgo di Castelrotto offre un’atmosfera suggestiva con luci, vin brûlé e artigianato locale.

Livigno: Neve e Shopping

Livigno, in Valtellina, è una meta ideale per chi desidera vivere la montagna in camper senza concentrarsi solo sugli sport invernali. Oltre alle piste da sci, Livigno offre la possibilità di passeggiare tra boutique e negozi duty-free, rendendolo una meta di riferimento per lo shopping.

Bormio, poco distante, conquista con le sue case in pietra e l’atmosfera ricca di storia. Dopo una giornata di escursioni e pause gourmet, le terme offrono un momento di relax con vista sulle montagne innevate.

Foresta Nera: Magia Invernale

La Foresta Nera, in Germania, assume un fascino particolare durante l’inverno. La zona dei laghi Titisee, con le sue cinque cittadine, è una destinazione popolare per gli sport invernali, grazie ad un comprensorio sciistico moderno e ben attrezzato. Le piste da fondo permettono di praticare questo sport a ritmi più tranquilli.

Chi preferisce le escursioni a piedi può esplorare la regione lungo sentieri che si snodano tra boschi e vallate innevate.

Friburgo, il cuore pulsante della Foresta Nera, si anima durante il periodo natalizio con luci, musiche e profumi irresistibili. Dalla torre panoramica dello Schlossberg si gode di una vista spettacolare sulla città e sul paesaggio innevato.

Interlaken: Tra Laghi e Montagne

Interlaken, in Svizzera, è un paesino incastonato tra il Lago di Thun e il Lago di Brienz. Da novembre a marzo si veste di bianco, offrendo la possibilità di vivere attività invernali nello scenario delle Alpi.

Una passeggiata lungo le rive dei due laghi permette di ammirare il contrasto tra il turchese dell’acqua e il bianco della neve sui monti. Alle cascate di Giessbach, il ghiaccio crea sculture trasparenti.

Da Interlaken si possono raggiungere le principali stazioni sciistiche della Svizzera centrale: Jungfrau, Schilthorn, Beatenberg-Niederhorn e Grindelwald. Un treno conduce alla Jungfraujoch, la stazione più alta d’Europa, da cui si può ammirare il ghiacciaio dell’Aletsch, patrimonio UNESCO.

Weissensee: Pattinare su un Lago Ghiacciato

In Carinzia, Austria, il lago Weissensee si trasforma in inverno nella più estesa pista di pattinaggio su ghiaccio naturale d’Europa. Con una superficie di 6,5 km², è una tappa d’obbligo per pattinare, giocare a curling e sperimentare la pesca su ghiaccio.

Le fiaccolate notturne nel parco naturale Dobratsch permettono di scoprire la quiete dei boschi illuminati dalle torce. Per i più avventurosi, le discese in slittino a Katschberg offrono divertimento sotto il cielo stellato.

Transilvania: Tra Neve e Misteri

La Transilvania, in Romania, evoca un’atmosfera di mistero e natura. Per gli amanti dello sci, Poiana BraÈ™ov è una località con impianti moderni e piste adatte a tutti i livelli.

A BraÈ™ov, la neve dona un’atmosfera magica al centro storico, con la sua architettura gotica e medievale. Le stradine conducono al castello di Bran, che sotto la neve assume un aspetto ancora più misterioso.

A Sibiu, i mercatini di Natale animano la Grande Piazza. Tra le specialità gastronomiche locali, il cozonac, una torta con uvetta, noci e cannella, è una delizia da non perdere.

Le opzioni presentate da CamperDays sono molteplici.

Leggi ora: le news motori

Ultima modifica: 18 Dicembre 2024