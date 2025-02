Guida completa al risparmio sul bollo auto, tutte le agevolazioni per il metano nel 2025

Bollo auto a metano, ecco una guida per orientarsi. Il calcolo del bollo auto dipende dalla potenza del motore, misurata in kW, e dalle tariffe locali stabilite da ciascuna regione. La gestione della tassa automobilistica √® affidata alle regioni e alle province autonome, con l’eccezione di Friuli Venezia Giulia e Sardegna, dove l’Agenzia delle Entrate ne ha la responsabilit√†.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un utile strumento online per il calcolo del bollo. Per i possessori di veicoli a metano, Federmetano ha raccolto le normative relative alle agevolazioni, aggiornate a gennaio 2025. A livello nazionale, √® prevista una riduzione del 75% per i veicoli alimentati esclusivamente a metano.

Diverse regioni hanno introdotto ulteriori sconti per i veicoli a metano.

In Abruzzo , la tassazione è determinata in base alla potenza massima del motore, espressa in kW e CV, con valori specifici annui.

La Basilicata applica tariffe agevolate, calcolate sulla base della potenza massima del motore, sia in kW che in CV.

Anche la Calabria prevede tariffe ridotte, sempre basate sulla potenza del motore espressa in kW e CV.

La Liguria offre un'esenzione per i veicoli a doppia alimentazione immatricolati nel 2023 per il primo periodo fisso e i due successivi. Questa esenzione si estende anche ai veicoli per persone con disabilit√†, con limiti di cilindrata.

La Lombardia concede esenzioni per i veicoli monofuel a metano e riduzioni per i veicoli ibridi o a doppia alimentazione.

Il Molise applica una tassazione basata sulla potenza del motore, espressa in kW e CV, con tariffe annue specifiche.

Il Piemonte prevede l'esenzione permanente per i veicoli monofuel a metano e riduzioni per quelli a doppia alimentazione. Per i veicoli a doppia alimentazione, l'esenzione √® quinquennale, con riduzioni sulla tassa a partire dal sesto anno.

La Puglia riduce di tre quarti la tassa per i veicoli a gas e offre esenzioni temporanee per le nuove immatricolazioni.

La Provincia Autonoma di Bolzano concede esenzioni in base alle emissioni di CO2, con una durata variabile a seconda dei valori. Le esenzioni non si applicano per i veicoli con potenza massima superiore a 185 kW.

La Provincia Autonoma di Trento applica esenzioni quinquennali per i veicoli con alimentazione mista, e in base alle emissioni di CO2 per i veicoli immatricolati dopo il 1¬į gennaio 2022.

La Valle d‚ÄôAosta determina la tassazione in base alla potenza del motore, con tariffe specifiche per kW e CV.

Il Veneto applica una tariffa di 2,84 euro a kW per i veicoli bivalenti, ovvero quelli dotati di impianto a benzina e gpl o metano.

Le regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria applicano esclusivamente la normativa nazionale, senza ulteriori sconti per i veicoli a metano.

Per chiarimenti sulle agevolazioni, √® consigliabile contattare gli uffici competenti della propria regione. Le normative variano significativamente a livello locale, quindi √® fondamentale verificare le disposizioni specifiche. L’utilizzo del metano √® incentivato da questi sconti sul bollo auto, che permettono un notevole risparmio sui costi di gestione del veicolo. Le agevolazioni rappresentano un importante stimolo per una mobilit√† pi√Ļ sostenibile.

Le disposizioni regionali sono spesso soggette a variazioni, pertanto √® sempre buona norma consultare i siti ufficiali delle singole regioni o contattare direttamente gli enti preposti per informazioni aggiornate e dettagliate. Le agevolazioni sul bollo auto rappresentano un valido aiuto per i proprietari di veicoli a metano, promuovendo l’adozione di carburanti alternativi e riducendo l’impatto ambientale. Questo approfondimento vuole fornire un quadro completo e aggiornato delle opportunit√† di risparmio offerte dalle regioni italiane. Le informazioni sono state raccolte e organizzate per facilitare la comprensione e l’accesso ai benefici disponibili per i veicoli a metano. Ricordiamo l’importanza di un controllo diretto presso gli enti locali per confermare le condizioni e i dettagli delle agevolazioni attive.

Ultima modifica: 3 Febbraio 2025