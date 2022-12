SpecialMente, uno straordinario progetto oltre l’auto di BMW

di Giuseppe Tassi

Sfide, progetti e traguardi. E’ un viaggio nel regno della sostenibilità che comincia con le auto di lusso e prosegue con le iniziative umanitarie, da sempre tratto distintivo di Bmw Group.

BMW nel 2022

L’incontro di fine anno con la stampa offre al presidente di Bmw Italia Massimiliano Di Silvestre l’opportunità di fotografare le attività del brand di Monaco nel settore automotive e nello stretto rapporto che lo lega ai clienti e alla società. Bmw si conferma leader italiano nel mercato premium delle vetture elettrificate con una quota superiore al 30%.

La vendita di auto completamente elettriche è cresciuta quasi del 70%. Sono dati nudi ma efficaci per rilevare che l’approccio al tema della sostenibilità ambientale non è solo teoria.

Entro la fine dell’anno il brand tedesco avrà in produzione 15 modelli completamente elettrici e, nel campo delle due ruote, la CE04 ha aperto una nuova frontiera della mobilità urbana.Alla storia di successo del marchio concorre anche la House of Bmw a Milano, nata nel 2021 con sede in via Verri, che ospita fino al 2 gennaio la mostra ’The italians’ touch’, dove si racconta il contributo italiano alla storia del brand con designer come Giugiaro e Michelotti e piloti di valore come Ravaglia, Martini e Zanardi.

Il nome del grande Alex, a cui Bmw è rimasta sempre legata, oggi impegnato nell’ennesima rincorsa a una nuova dimensione di vita dopo il terribile incidente in handbike, torna di attualità quando si affronta il tema di SpecialMente, il progetto per creare valore sociale condiviso. E’ stato proprio Zanardi il testimonial di una delle più riuscite iniziative del gruppo: il progetto SciAbile, attivo dal 2003, per portare sulle nevi a praticare lo sci i giovani disabili. Alex, con la sua portentosa carica umana e il carisma di un trascinatore, è stato il vero totem di questa straordinaria avventura che continua sulle piste di Sauze d’Oulx.

Ma il progetto SpecialMente, nato nel 2014, ha aggiunto altre perle al successo di SciAbile

Come le bocce paralimpiche insieme alla Federzione italiana. Un’attività che è cresciuta al punto da reclamare un posto alle Paralimpiadi di Parigi del 2024. A Roma Bmw è anche partner di una squadra di rugby in sedia a rotelle, mentre a Milano, con Rugby Milano, entra nelle carceri (Beccaria, Bollate, San Vittore) per aiutare con lo sport il processo di rieducazione dei giovani detenuti. E la divisione Bmw Motorrad ha messo in piedi un progetto Diversamente Diasabili per far scoprire o riscoprire l’uso delle due ruote a persone con handicap motori.insomma intorno alle auto di lusso che corrono verso la rivoluzione elettrica ruota un mondo che va dalla stessa parte. Nel segno dell’inclusione e della sostenibilità.

