Progetto I-Stentore, venti e-car per il turismo in Campania

Nuova iniziativa in Campania per provare a rilanciare la mobilità sostenibile. Grazie al progetto I-Stentore proveniente dall’Unione Europea, infatti, a partire dall’estate del 2024, infatti, nei comuni di Capaccio Paestum e Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, sarà possibile per i turisti noleggiare venti veicoli elettrici per attraversare Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina, l’area vesuviana e il Cilento. Il tutto grazie all’installazione di due pensiline fotovoltaiche e dieci stazioni con doppia presa di ricarica. I modelli disponibili saranno le Fiat 500e Cabrio e gli utenti potranno accedere al servizio grazie a un’applicazione che permetterà anche di programmare la sosta per la ricarica lungo il tragitto.

Il progetto I-Stentore, venti e-car per girare la Campania dall’estate 2024

Il progetto è ancora in fase di costruzione e vede coinvolto il centro di ricerca Criat dell’Università Federico II di Napoli, a cui è stata demandata la progettazione hardware e software dei sistemi di ricarica. Il modello utilizzato è quello della tecnologia bidirezionale Vehicle To Grid, grazie al quale il surplus energetico delle vetture possono essere stoccate e messe a disposizione qualora ci fossero dei picchi di consumo della rete elettrica. Insieme all’Ateneo stanno collaborando Samsø, Energy Service Company che conta sedi a Padova, Milano e Salerno e che si occupa di progettazione e installazione di stazioni di ricarica per e-car alimentate da energia solare, insieme a Refilia e alla casa automobilistica Nio. Il gruppo di lavoro realizzerà le stazioni di sosta per veicoli elettrici sfruttando super-condensatori e batterie al litio, le stazioni stesse avranno possibilità di ricarica Quick, UltraFast e V2G.

I-Stentore, Università e aziende che partecipano all’iniziativa

L’iniziativa è stata finanziata grazie al progetto europeo I-Stentore con i fondi del programma Horizon Europe che prevede un esborso di 15,1 miliardi di euro in sei diversi Paesi del continente: Italia, Slovenia, Grecia, Spagna, Portogallo e Lussemburgo. Un programma in cui sono state coinvolte circa trenta tra università e aziende del settore. Di questi un milione verrà destinato al progetto campano.

«I-Stentore costituisce un’importante opportunità di lancio per i settori della mobilità green e del turismo sostenibile e una preziosa occasione di dialogo tra mondo accademico e imprenditoriale, oltre che un grande traguardo per la nostra azienda – racconta Gianpiero Cascone, Amministratore Delegato di Samsø, illustrando il nuovo progetto -. Questo ambizioso progetto punta a incentivare la progettazione di soluzioni tecnologiche d’avanguardia che vadano verso una sempre maggiore integrazione di diversi sistemi di accumulo con fonti rinnovabili, in modo tale da favorirne l’interoperatività e l’ottimizzazione operativa».

«Gli innovativi sistemi di storage – prosegue l’amministratore delegato – prevedono anche batterie portatili per ovviare all’ ansia da autonomia e consentono al mezzo di diventare prosumer, cioè consumatore e produttore di energia allo stesso tempo, con il vantaggio di rendere l’infrastruttura più resiliente e di ricevere un benefit economico per l’energia scambiata. Auspichiamo che vengano finanziati sempre più progetti nazionali e internazionali che potenzino i diversi livelli della catena del valore dell’energia e contribuiscano a individuare nuovi sistemi di stoccaggio impiegabili anche nell’agricoltura, nell’industria e nella domotica, settori chiave per la transizione energetica in atto».

Ultima modifica: 26 Settembre 2023